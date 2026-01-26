Amanuenser i matematik
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för Matematiska vetenskaper finns många hängivna lärare med omfattande och bred erfarenhet av alla aspekter av undervisning inom såväl grund- som forskarutbildning. Vi är uppskattade av studenter och söker ständigt möjligheter att utvecklas, till exempel genom att utnyttja ny teknologi och matematisk programvara. Vårt mål är att vara ledande inom undervisning i matematik på högsta internationell nivå.
Vi undervisar ett brett spektrum av kurser på flera olika program vid de två universiteten och bedriver internationellt framgångsrik forskning inom såväl teoretisk som tillämpad matematik. Mer information om oss finns på webbsidanhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/
Inför läsåret 2026/27 söker Institutionen för matematiska vetenskaper dig som har ett starkt intresse för matematik och är bra på att förmedla dina kunskaper till andra.
Vi vänder oss i första hand till dig som är student i slutet av andra året av din grundutbildning eller senare. Du ska ha kunskaper i matematik som svarar mot de två första åren på matematikprogrammet vid Göteborgs universitet, eller civilingenjörsprogrammen F eller TM på Chalmers.
Du som känner att du passar in på denna beskrivning sök våra populära anställningar som amanuens!
Mer information samt hur man ansöker hittar du här; https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
