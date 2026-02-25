Amanuenser för data- och informationsteknik, läsperiod 4
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Vid institutionen bedrivs utbildning inom ett brett spektrum av områden.
Institutionen för data- och informationsteknik söker amanuenser till läsperiod 4, vårterminen 2026 för att arbeta med kurser inom studieområdena Dator- och nätverkssystem, Interaktionsdesign och Software Engineering.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som amanuens arbetar du aktivt med att avlasta och stötta kursansvariga lärare med praktiska moment knutna till respektive kurs. Detta kan till exempel vara laborations- och övningshandledning. Du kommer att ha löpande kontakt med berörda lärare angående vilka moment du kan vara behjälplig inom.
Just nu söker vi amanuenser till kurserna:
Dator- och nätverkssystem
DATX11 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, 1 amanuens á 20%
EDA333/DIT122 Datorsystemteknik, 1 amanuens á 20%
EDA343/DIT423 Computer communication, 1 amanuens á 20%
Ev. EDA483/DIT153/EDA488 Maskinorienterad programmering, 1 amanuens á 20%
Interaktionsdesign
DAT216/DIT091 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, 1 amanuens á 15-20%
Software Engineering
DAT257 Agile Software project management, 10-12 amanuenser á 15%Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten är du en aktiv student vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola, helst vid något av institutionens program på grund- eller avancerad nivå.
För att vara kvalificerad för tjänsten i en kurs ska du ha tidigare godkända resultat i densamma eller liknande kurs.
För att vara kvalificerad för tjänsten skall du ha goda kunskaper i kursspråket, det vill säga svenska eller engelska, både i tal och skrift.
För att kunna fullgöra uppdraget som amanuens behöver du befinna dig i Göteborg, Sverige och har möjlighet att utföra arbetsuppgifter på plats på campus Johanneberg alternativt campus Lindholmen.
Fullgjorda fortsättningskurser för den aktuella kursen är meriterande. Meriterande för tjänsten är också om du har erfarenhet av undervisningssituationer samt är van vid att på ett pedagogiskt sätt instruera och hjälpa människor.
Vi kommer göra en helhetsbedömning där stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, läsperiod 4 (260316-260612)
Omfattning: 15%-20% av heltid
Placering: Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborg
Tillträde: 2026-03-16
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta våra studierektorer
Dator- och nätverkssystem - Elias Hällqvist elias.hallqvist@chalmers.se
Interaktionsdesign - Olof Torgersson olof.torgersson@chalmers.se
Software Engineering - Daniel Strüber danstru@chalmers.se
Har du frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Jenny Lind jenny.lind@cse.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Så ansöker du
För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Fyll i dina personliga uppgifter och svar på tilläggsfrågor. Du ska även bifoga ett CV och ett betygsunderlag (utdrag ur Ladok). Du kommer att bli ombedd att fylla i vilken/vilka kurser du är intresserad av att arbeta inom.
Efter sista ansökningsdagen behandlas alla ansökningar.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-11
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
