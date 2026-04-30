Amanuens Till Wasp-Projekt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
WASP-projektet "Vulnerability in the Automated State"
I det tvärdisciplinära forskningsprojektet "Vulnerability in the Automated State" studeras och analyseras effekter och konsekvenser för sårbara grupper och samhälleliga institutioner i det alltmer digitaliserade samhället. Digital förvaltning och AI inom den offentliga sektorn syftar till att främja effektivitet, minska byråkrati och förbättra statliga tjänster. Fördelarna med digitalisering och automatisering är dock inte jämnt fördelade. Varje år misslyckas tusentals medborgare (däribland äldre personer) att utöva sina rättigheter i Skandinavien eftersom de inte alltid kan tillgodogöra sig den digitala tekniken. Projektet innehåller flera delstudier och ska bland annat utmynna i förslag hur sårbarheten kan minskas med hjälp av samhälleliga interventioner, inklusive reglering. Projektet är ett samarbete mellan Juridiska institutionen, Institutionen för teknik och samhälle samt Rättssociologiska institutionen, samtliga vid Lunds universitet, och därtill Tilburg Law School, Tilburg University.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss | Lunds universitet
Arbetsuppgifter
Som amanuens är du knuten till projektet och anställd som forskningsassistent till professorn vid juridiska fakulteten. Här kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar bland annat att bistå professorn vid juridiska fakulteten
• i insamling och bearbetning av material, textredigering och källhantering
• i kontakten med övriga forskare i projektgruppen
• i planering och genomförande av seminarier vid juridiska fakulteten
• vid kontakter med externa parter och intressenter (vid universitet, myndigheter, domstolar, intressegrupper, enskilda)
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
Läser en utbildning vid juridiska fakulteten
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Är samarbetsinriktad och har god förmåga att arbeta självständigt och kreativt
Meriterande för anställningen är att du:
Är intresserad av rättsvetenskaplig och/eller tvärdisciplinär forskning
Har egen erfarenhet av forskningsrelaterad verksamhet av något slagPubliceringsdatum2026-04-30Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad och påbörjas 2026-09-01 eller enligt överenskommelse och avslutas 2027-01-17. Anställningen avser en omfattning på 30% av heltid.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och bör inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen ((SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av flextidsavtalet https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/avtal-om-flexibel-arbetstid.pdf
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
