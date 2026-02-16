Amanuens inom projekt Unexplored Language Phenomena
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1300 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen.
Projektbeskrivning
Programmet Unexplored Language Phenomena/Outforskade språkfenomen (UNLAP), är en banbrytande satsning för att utforska den mänskliga språkförmågans yttersta gränser. I UNLAP skiftas språkforskningens fokus från de egenskaper språken har gemensamma till att upptäcka och utforska exceptionella språkfenomen som hittills undgått vetenskapen. Världens språkliga mångfald är långt ifrån helt kartlagd. Med utgångspunkt i forskningsledningens expertis på hotade språksamhällen världen över sjösätter programmet en innovativ agenda skarpt inriktad på att upptäcka det språkligt okända. Däri ingår ett brett grepp på områden som är grundläggande för människans begreppsvärld - tid, rum, person och vetande - men riktar ljuset bortom själva gränserna för vår rådande kunskap. Programmet har Uppsala universitet som organisatoriskt centrum men är ett samarbete mellan forskare på Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet och Universitetet i Oxford och har partnerskap med ytterligare universitet i omvärlden.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Anställningen är en del av forskningsprogrammet UNLAP. I arbetsuppgifterna ingår att assistera forskarteamet, framförallt de medlemmar av teamet som finns vid Institutionen för språk och litteraturer på Göteborgs Universitet. En stor del av arbetsuppgifterna är att strukturera och hantera den primärdata som samlas in inom ramen för programmet, som till exempel att organisera ljudfiler och vara behjälplig vid - eventuellt automatisk - transkription och morfologisk annotation. Arbetsuppgifterna innebär också att assistera och samverka med programmets tekniska koordinator vid Humanist-laboratoriet, Lunds universitet, samt en amanuens vid Stockholms universitet, i uppgifter som har med utrustning, forskningsförberedelser, datahantering och arkivering att göra. Arbetet innebär således täta kontakter både med andra verksamma inom programmet, såväl som vid Institutionen för språk och litteraturer.
Arbetet utförs till viss del på plats på institutionen och den som anställs förväntas delta i arbetet på plats någon gång i månaden.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs Universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9745391