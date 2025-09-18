Amanuens för uppdrag i objektorienterad programmering vid ITN Norrköping
Linköpings universitet / Barnskötarjobb / Norrköping Visa alla barnskötarjobb i Norrköping
2025-09-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.
Om jobbet
Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM067 Introduction to visualization, 6hp under höstterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.
Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.
Arbetsuppgifterna är direkt relaterade till programmet Medieteknik vid fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Därför krävs bevis på registrering i masterprogrammet i Medieteknik vid ITN och godkänd kurs i Vetenskaplig visualisering. Du behöver goda programmeringskunskaper, särskilt grundläggande kunskaper i inviwo.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Om anställningen
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 154,55 kr/timme.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-09-18Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 26 september 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Timlön, för närvarande 154,55 kr/timme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Jobbnummer
9515299