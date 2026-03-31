Amanuens för arbete som timarvoderad mentor i matematik
2026-03-31
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu minst 57 amanuenser för arbete som timarvoderade mentorer till kurserna TATA65 Diskret matematik och TATA16, TATA24, TATA31, TATA67 Linjär algebra.
Arbetsuppgifter
Ett mentorspass ska vara något annat än en extralektion. Mentorspasset ska ha fokus på arbete i grupp och att man arbetar med ett problem eller ett problemområde. Mentorn väljer själv ut och förbereder något centralt moment eller någon uppgift ur kursen som gruppen skall arbeta med. Det är viktigt att det inte är nytt för studenterna utan att de har haft både föreläsning och lektion samt själva har hunnit arbeta en del med det som tas upp på mentorspasset.
Här kan du läsa mer om kurserna.
Här kan du läsa mer om att arbeta som amanuens vid MAI. Kvalifikationer
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Du ska ha ett bra betyg i den kurs du vill arbeta i. Goda betyg i övriga matematikkurser inom ditt program är meriterande.
Erfarenhet av egen väl fungerande undervisning är meriterande.
Det är meriterande om du är student vid LiU.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för analys och didaktik (ANDI), Matematiska institutionen (MAI). Matematik är av grundläggande betydelse för modern naturvetenskap och teknik men det är samtidigt ett eget vetenskapsområde. Forskning och utbildning vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vid ANDI bedrivs både inomvetenskaplig och tillämpad forskning inom olika grenar av analysen samt matematikdidaktik. Här kan du läsa mer om ANDI och MAI.
Om anställningen
Som mentor i matematik ansvarar du för mentorspass där omfattningen är ett pass à 2*45 min per vecka. Totalt i kursen TATA65 och TATA67 är det 9 pass, i TATA3110 pass och i TATA16 och TATA24 14 pass.
TATA65 startar direkt i nollperioden vecka 34, TATA16 och TATA24 börjar direkt i ht 1, TATA31 börjar omkring vecka 40 och TATA67 omkring vecka 41.
Anställning som amanuens kan aldrig vara mer än 50 procent av en heltid.
Anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att söka denna anställning senast den 7 maj 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Timarvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Jobbnummer
9830962