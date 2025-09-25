Amanuens
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.
Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 1000 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.
Institutionen och projektet "Political Violence in Democracies", söker en deltidsanställd amanuens. Projektet är finansierat av ett Wallenberg Scholar-anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och lett av professor Hanne Fjelde.
Projektets övergripande syfte är att systematiskt undersöka hotet om politiskt våld i demokratier. Projektet kommer att analysera vad som formar medborgares attityder till politiskt våld, inklusive anti-etablissemangsvåld, statliga repressiva åtgärder, våldsamma protester och våldsbejakande extremism. Det kommer också att undersöka hur våld, eller hotet om våld, i sin tur påverkar eller begränsar processer som försvagar demokratin. Centralt för projektet är att förstå samspelet mellan medborgares demokratiska missnöje och eliters politiska retorik för att forma uppfattningar om våldets legitimitet, samt våldets effekter på de demokratiska processerna.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter för en amanuens kan inkludera undervisning, administration eller deltagande i forskning. Amanuensen kommer att ge kvalificerat forskningsstöd till projektet "Political Violence in Democracies", genom datainsamling, datahantering, dataanalys, visualisering av data, litteraturöversikter och andra forskningsrelaterade eller administrativa uppgifter.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på. Vidare är även följande kvalifikationskrav:
- kandidatexamen i freds- och konfliktstudier, statskunskap, utvecklingsstudier, statistik eller liknande område
- dokumenterad förmåga av att arbeta självständigt
- utmärkta kunskaper i engelska (skrift och tal)
- god analytisk förmåga
- god samarbetsförmåga.
Meriterande
Nedan är meriterande för rollen:
- dokumenterad kunskaper att arbeta med kvantitativ data hantering och analys.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV, utdrag av avklarade kurser, och ett kort personligt brev (max. 1 A4), som beskriver dina kunskaper och varför du är lämplig för tjänsten.
Om anställningen
Anställningen är: tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är: 20 %. Tillträde; 1 November 2025, eller enligt överenskommelse. Anställningens längd: 8 månader. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Hanne Fjelde, mailto:hanne.fjelde@pcr.uu.se
.
Skicka in din ansökan senast den 10 oktober 2025.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
