Amanuens - Mentor för studenter med funktionsvariationer
2025-12-22
Som mentor ger du stöd till studenter med funktionsvariationer i att planera och strukturera deras studier samt att introducera dem i hur akademiska studier fungerar.
Stödet ges individuellt eller i grupp. Mentorstödet innebär att du som mentor tillsammans med studenten skapar verktyg och förutsättningar för att studenten själv ska hitta strategier för kunna genomföra sina studier. Detta kan bl.a. innebära:
- Studieteknik och studievanor
- Tidsscheman och veckoplanering
- Att hitta information som rör studierna som t.ex. deadlines och litteraturlistorKvalifikationerKvalifikationer
- Du ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte.
- Du ska ha studerat minst två terminer med goda studieresultat.
- Goda kunskaper i svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
Personliga kompetenser
Som person är du lugn, trygg och tålmodig och har en god förmåga att planera och strukturera.
Meriterande
- Student på KTH.
- Erfarenhet av att motivera och coacha.
- Kännedom om hur funktionsnedsättningar kan påverka studiesituationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper
