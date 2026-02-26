Åmåls kommun söker skolkurator
2026-02-26
Här passar du som trivs att samverka med andra med huvudfokus på elevers lärande, utveckling och hälsa!
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Du kommer delta i arbetet med skolans värdegrund och du kommer att genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och dess familjer relaterade till skolsituationen. Du ansvarar för att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och på så sätt bidra till att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas. Du kommer tillsammans med rektorer, specialpedagoger, skolsköterska och kuratorer bidra till att utforma goda lärmiljöer.
Det primära uppdraget är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån KASAM - känslan av sammanhang, vilket innefattar att känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.
I samverkan med övriga medarbetare på skolan ansvarar du som kurator för arbetet kring alla elevers lärande, utveckling och hälsa.
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du är trygg, utvecklingsfokuserad och kan tänka nytt.
Som skolkurator hos oss har du förmåga att på ett prestigelöst sätt leda, lyfta och stötta personal i arbetet på skolan för elevens bästa. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs i samarbete med elever, vårdnadshavare och personal. Vidare är du helhetsorienterad, kan anpassa dig efter olika situationer och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett professionellt, vänligt och hjälpsamt bemötande och sätter alltid elevens lärande, utveckling och hälsa i centrum.
Du ska trivas med att vistas i elevernas lärmiljö och att tillsammans med skolans personal utveckla det pedagogiska arbetet i skolan.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Formella kompetenskrav
• Du har socionomutbildning, beteendevetarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Anställningen förutsätter att du har B-körkort.
• Digital identifikation med Bank ID.
Anställningen
Tillsvidareanställning 100%, semestertjänst, med tillträde den 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Skolkurator är för närvarande placerad vid verksamhet stöd och resurs inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, som är organiserad direkt under Kultur- och utbildningsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef för verksamhet stöd och resurs/verksamhet anpassad skola.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun
(org.nr 212000-1587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Kontakt
Verksamhetschef Stöd och Resurs/Anpassad skola
Lena Forsell-Bergling lena.forsell-bergling@amal.se 0532-17123 Jobbnummer
9764726