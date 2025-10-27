Åmål: 3 skift inom produktion
Jobbakuten Väst AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Åmål Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Åmål
2025-10-27
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vi söker dig
Som kan jobba på vårt 3- Skiftschema
Natt: Sön-Fre 22.00-06.00
Förmiddag: Mån- Fre 06.00-14.00
Eftermiddag: Mån-Fre 14.00-22.00
Det är positivt om du har
Erfarenhet från verkstads- eller metallindustrin
Truck- eller traverskort
Kunskaper i engelska eller tyska
Erfarenhet av arbete med Lean eller 5S
Vi erbjuder
En trygg tillsvidareanställning enligt IF Metalls kollektivavtal
Strukturerat utbildningsprogram och interna utvecklingsmöjligheter
Familjär arbetsmiljö i ett globalt företag
Friskvårdsbidrag, arbetskläder, skyddsutrustning, företagshälsovård och personalaktiviteter
Möjlighet att växa inom koncernen - både i Sverige och internationellt
Om rollen
Köra och övervaka manuella och automatiserade maskiner i tillverkningen
Göra kvalitetskontroller och dokumentera i vårt kvalitetssystem
Hantera material och truck (internlogistik)
Felsöka och samarbeta med underhåll och produktionsteknik
Bidra till förbättringsarbete, ordning och reda via 5S Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9576158