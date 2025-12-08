Alphaskolan söker språklärare i tyska
Alphaskolan i Västervik söker behörig lärare i tyska. Vi vill att du som söker är behörig grundskollärare i ämnet och har goda ämneskunskaper samt ett entusiastiskt och nyfiket förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid att lärarna är duktiga på att bygga goda relationer med elever samt har en vilja att didaktiskt utveckla undervisningen i sina ämnen. På Alphaskolan får du arbeta i team med kompetenta och professionell kollegor i en skola att växa i! Vi arbetar i processer i nära samarbete med elever och övrig personal. På Alphaskolan är vi alla drivande och viktiga kuggar i att skapa den bästa skolan.
Vår skola är en fristående högstadieskola belägen mitt i Västervik. Det medvetna lilla formatet möjliggör ett fokuserat arbete mot en trygg inlärningsmiljö, goda relationer mellan elever och lärare samt en i hög grad individanpassad undervisning. För mer information om skolan se: www.alphaskolan.se
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Tjänstens omfattning är 40% med provanställning om 6 månader vid behörig lärare.
Ej behörig lärare kan ansöka med tidsbegränsad anställning 260107 - 260611
Tillträde: 260107 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: thomas.holmgren@alphaskolan.se Arbetsgivarens referens
