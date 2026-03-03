Alltime söker fastighetsskötare i Uppsala
Alltime Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-03-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alltime Sverige AB i Uppsala
, Strängnäs
, Västerås
, Gävle
, Flen
eller i hela Sverige
Alltime Sverige växer i Uppsala och söker därför fastighetsskötare.
Alltime Sverige arbetar med kvalitativ fastighetsteknisk förvaltning och fastighetsservice där kundernas behov och önskemål ska uppfyllas med råge.
Våra kunder ska känna sig mer än nöjda och därför gör vi alltid lite mer än vad som förväntas av oss. Vi kan el, värme, sanitet, VVS, ventilation, styr- och reglerteknik, byggservice och projektledning.
Alltime Sverige finns från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vi sköter den tekniska förvaltningen av våra kunders fastigheter. Koncernen omsätter i bolagen Alltime Sverige AB, FastighetsCompetens i Norrland AB, Alltime Stockholm AB och Alltime i Malmfälten AB, närmare 400 miljoner med bra resultat. Alltime Sverige ingår i den finska koncernen Alltime Group OY.
Nu behöver Alltime Sverige fler medarbetare med ett genuint intresse för fastigheter, kvalitet och ett gott hantverk.
Arbetsuppgifterna
Hos oss arbetar du med fastighetsskötsel, i första hand yttre skötsel, men även inre rondering och enklare felavhjälpning. Våra kunder är större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, vilket gör att typ av uppdrag och omfattning varierar.
Bland arbetsuppgifterna kan nämnas:
Skötsel av grönytor och trädgårdsanläggningar
Yttre städning
Inre rondering·
Enklare felavhjälpning.
Utbildning/erfarenhet
Du arbetar idag med liknande uppgifter.
B-körkort är ett krav. All rapportering sker i dator och i mobil, så erfarenhet av datoriserade program för rapportering är önskvärt.
Personliga egenskaper
I denna rekryteringsprocess läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi söker dig som vill utvecklas inom området, är kvalitetsmedveten, ordningsam och positiv. Du är social, självgående, gillar service och har förmåga att fatta beslut när så krävs. Du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi erbjuder dig en trygg tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning i ett prestigelöst och modernt företag med bra företagskultur och goda värderingar. Naturligtvis har vi kollektivavtal. Vi tror att mångfald i ett företag berikar verksamheten. Urval kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: sofia.holmstrom@alltime.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alltime Sverige AB
(org.nr 556476-0626)
754 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Holmström sofia.holmstrom@alltime.se 070 249 41 00 Jobbnummer
9775429