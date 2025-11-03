Alltiallo inom tillverkningsindustrin
Wetterskogs i Karlstad AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2025-11-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wetterskogs i Karlstad AB i Karlstad
Wetterskogs i Karlstad AB är specialister på på HF-svetsning av plastbelagda vävar och folier. Vi har över 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av produkter i plastfilm och belagda vävar. HF-svetsning är en överlägsen metod att sammanfoga plastmaterial. Besök gärna vår hemsida www.wetterskogs.se
för att se vilka produkter vi tillverkar.
Med en av branschens modernaste maskinparker tillverkar vi såväl färdiga produkter som delkomponenter för andra producenter. En stor del av verksamheten utgörs av kundanpassad legotillverkning.
Vi söker nu en ny medarbetare.
Start: 2026-01-05 eller enl. överenskommelse
Arbetstider: Dagtid 07.00-16.00
Lön: Enligt kollektivavtal IF Metall
Vem är du?
Vi söker en flexibel och hantverkskunnig person som är pigg, glad, ansvarstagande, ordningssam och har en god samarbetsförmåga.
Meriterande är om du är sömnadskunnig, kan rita skärfiler, kan köra skärmaskin samt om du innehar truckkort och saxliftkort.
Jobbet kräver innehav av B-körkort
Du talar, skriver svenska obehindrat och engelska är inget hinder.
Arbetsuppgifterna är varierande. Dagen innehåller administrativt arbete, ordermottagning, materialinköp, mäta och räkna på jobb samt leveranser. Du deltar även till viss del i produktion med sömnad samt HF-svetsning av PVC och PU-produkter.
Hos oss får du arbeta i stora, fina och rena lokaler.
Du kommer att slussas in i vår verksamhet. Du får till en början gå bredvid vår nuvarande alltiallo/produktionsledare som successivt trappar ner i tid och så småningom går i pension.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: susanne@wetterskogs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wetterskogs i Karlstad AB
(org.nr 556303-3942)
Fallvindsgatan 1 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Jobbnummer
9584593