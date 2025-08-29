Aktivitetsledare
Om Romme Alpin
Romme Alpin ligger 13 km utanför Borlänge i södra Dalarna och är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden. Romme Alpin är öppen sju dagar i veckan under vintersäsongen. Vår målgrupp är varierande och den korta resvägen lockar många gäster från Stockholm och andra städer i Mellansverige.
Romme Alpins Ski Lodge är idag Dalarnas största med 700 bäddar. Där i centrum för vår anläggning ligger flera av våra restauranger, till exempel den stora Lodgerestaurangen med plats för 700 gästande skidåkare. Ytterligare restauranger har vi placerat på toppen av Snöberget och Solklinten.
Romme Alpins gäster har alla ett stort intresse i skidåkning och högt ställda förväntningar på att bli väl omhändertagna. De vill bo bra och äta och dricka riktigt gott. Vår uppgift är att ge dem en lika härlig upplevelse på hotellet och i de olika restaurangerna som de kommer att få i skidbacken.
Flest skidgäster har vi under helger och lov. Vi jobbar som mest när andra är lediga.
Om jobbet
Arbetet är ofta intensivt och sker i högt tempo. Vi arbetar tätt tillsammans med våra arbetskamrater. Detta kräver att alla är inställda på att samarbeta, har respekt för varandra och noga följer de tider som gäller.
Allra viktigast är att du tycker om att ge service och uppmärksamhet till andra människor och har en positiv grundinställning.
Ansvarig aktivitetsledare
Som ansvarig aktivitetsledare planerar du själv de aktiviteter vi erbjuder barnen. Du måste kunna jobba självständigt och ta egna kreativa initiativ. Vi söker en strukturerad person med god kommunikativ förmåga som har erfarenhet av att arbeta med barngrupper och tycker om att leda och aktivera barn.
Aktivitetsledare
Här söker vi också glada, utåtriktade personer som utför de planerade aktiviteterna under eftermiddagar och kvällar. Den sociala kompetensen är viktig då du måste kunna kommunicera med både barn och deras föräldrar.
Tjänsten innebär eftermiddag och kvällsjobb.
Bra att veta
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand, med bil eller kollektivt.
Romme Alpin är en rök- och snusfri arbetsplats.
För mer information vänligen besök vår hemsida:https://www.rommealpin.se/sv/sokjobbhososs/aktivitetsledare
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
