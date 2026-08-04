Aktiv kvinna i Täby
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-08-04
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, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande
Hej!
Jag heter Anita och är boende i Täby nära Täby Centrum.
Jag lever med Assistenter i dag, Jag har en cp-skada som sitter i min kropp som gör att armar och ben inte fungerar sedan har jag talsvårigheter men jag använder mig inte av några tal hjälpmedel utan man lär sig efter hand när man har jobbat med mig att höra vad jag har att säga man får helt enkelt ha tålamod och framför allt att våga fråga om jag själv har ett tålamod att säga om för det är en vana för mig. Men jag är normalbegåvad så cp-skadan sitter inte någonstans inte i mitt huvud.
Jag behöver hjälp med hygien,toalettbesök,matning,påklädning och avklädning och förflyttningar mellan elrullstolarna,
Eftersom du ska vara mina förlängda armar och ben.
Även dagvanliga sysslor så behöver jag ha hjälp med städning, tvättning,och handling.
Det är ett plus om du tycker om att laga mat och baka naturligtvis så är det inte så viktigt med bakning men kan vara bra om du kan båda delarna förstås.
Jag har inga hjälpmedel förutom två elrullstolar har heller inga tunga lyft.
Mina största krav är att du är kattvän för jag har två inne katter även dom ska ha sin skötsel. Så du bär inte ha några pälsallergier. Sedan att du är neutral från starka dofter och inte röker för jag har allergier. Du ska ha bra svenska både i tal och skrift för mina talsvårigheter.
Vore intressant om vi kunde ha samma intressen såsom dans dansmusik och promenader fotografering lite data kunskaper men inget tvång. Ser att du är gladlynt stresstålig lyhörd kan skoja till vardagen ett skratt förlänger levet säger man jag har lätt till skratt själv samt humor. Bra om du kan vara flexibel och har hög arbetsmoral och helst lite erfarenhet om att jobba som personlig assistent. Jag ser också att du tar mig som vilken människa som helst. Om Du ser denna annons så hoppas jag du blir intresserad och det låter intressant.
Tjänsten gäller främst ett par dagar i veckan samt inhopp om det behövs.
Lön efter Kollektivavtal
ett utdrag ur belastningsregistret
Med bästa hälsningar
Anita Myyryläinen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NÄRA AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
10020525