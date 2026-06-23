AI-förvaltare
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn där AI, digitala agenter och automatisering ska omsättas i konkret nytta för medarbetare och verksamhet. Här får du en central roll i att utveckla och förvalta användningen av AI-stöd som Copilot, agenter och andra automatiseringar, samtidigt som du hjälper organisationen att arbeta smartare, snabbare och mer datadrivet.
Rollen kombinerar teknik, förvaltning och förändringsarbete. Du arbetar nära både verksamhet och kollegor i ett dedikerat team, där du bidrar med både specialistkunskap och förmåga att göra AI begripligt och användbart i vardagen. Upplägget är långsiktigt med tydlig ambition om framtida anställning hos verksamheten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur AI används i praktiken i en komplex och viktig miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, förvaltar och förbättrar AI-stöd som Copilot, digitala agenter och automatiseringar.
Du driver användningen av AI i verksamheten med fokus på effektivare arbetssätt och konkret verksamhetsnytta.
Du bygger, tränar och optimerar lösningar inom maskininlärning och prediktiva system.
Du arbetar med programmering och datahantering i Python som en del av utveckling och förvaltning.
Du utbildar och stöttar verksamheten i hur AI-verktyg kan användas på ett praktiskt och värdeskapande sätt.
Du samarbetar nära olika delar av organisationen för att identifiera användningsområden, utmana befintliga arbetssätt och driva utvecklingen framåt.
KravDokumenterad erfarenhet av att arbeta med AI-baserade verktyg såsom Copilot, automatiseringar och digitala agenter.
Goda kunskaper i programmering och datahantering i Python.
Förståelse för algebra och statistik samt förmåga att tillämpa detta inom maskininlärning.
Erfarenhet av att bygga, träna och optimera maskininlärningsmodeller.
Erfarenhet av att arbeta med djupa neurala nätverk och prediktiva system.
Förmåga att använda AI för att effektivisera processer och skapa konkret verksamhetsnytta.
Förståelse för AI:s etiska och samhälleliga påverkan samt förmåga att omsätta detta i praktiskt arbete.
Arbetslivserfarenhet från energibranschen, offentlig verksamhet eller större bolag.
MeriterandeEftergymnasial utbildning inom AI, maskininlärning, datavetenskap eller liknande.
Utbildning eller erfarenhet inom kommunikationsvetenskap.
Erfarenhet av dataanalys, datapipelines eller dataplattformar i molnmiljö.
Erfarenhet av att införa eller förvalta AI-lösningar i större organisationer.
Förmåga att utbilda och stötta verksamheten i användning av AI-verktyg.
Erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet, dataskydd och styrning kopplat till AI.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953428-2065398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9974127