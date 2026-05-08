AI- och innovationscoach
2026-05-08
Vill du hjälpa företag att ta nästa steg med AI och innovation?
Dalarna Science Park söker en accelerationsledare med fokus på AI, ett jobb för dig som vill arbeta nära företag, idéer och människor i utveckling. Här får du kombinera rollen som AI-coach med arbete i vår inkubator och accelerator.
Om rollen
Du arbetar nära företag, startups och idébärare och hjälper dem att omsätta möjligheter inom AI till konkret utveckling.
Du är inte den som bygger tekniken, du är den som gör den begriplig, relevant och möjlig att använda.
Det innebär att du:
driver behovs- och idéprocesser kopplade till AI
faciliterar workshops, dialoger och utvecklingsprocesser
coachar företag i hur de kan använda AI i sin verksamhet
arbetar nära inkubatorbolag i tidiga skeden
bidrar till att idéer testas, utvecklas och tas vidare
Vi söker dig som
Du har en bred förståelse för AI och digitalisering och framför allt förmågan att översätta det till verklig nytta för företag.
Vi tror att du har:
erfarenhet av affärsutveckling, innovation eller startups
vana att arbeta med företag i utveckling
förmåga att facilitera processer och skapa engagemang
ett starkt intresse för AI och digital utveckling
Du behöver inte vara teknisk specialist, men du är nyfiken och håller dig uppdaterad.
Som person
Du är en möjliggörare. Du öppnar dörrar, skapar trygghet och får andra att våga testa.
Det är viktigt att du delar våra värderingar:
välkomnande - du möter människor där de är
modig - du uppmuntrar till att testa och lära
nyskapande - du ser möjligheter i idéer och människor
Vi erbjuder
En tjänst där du får arbeta nära entreprenörer och företag i verklig förändring och vara med där idéer blir till handling.
Om Dalarna Science Park
En science park är en mötesplats där företag, akademi och offentlig sektor samarbetar för att skapa innovation, hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Här får idéer möjlighet att växa och bli verklighet. Vi arbetar i hela Dalarna och hjälper företag i alla branscher med innovation, digitalisering, hållbar tillväxt och internationalisering. Vi stöttar både nya entreprenörer och etablerade företag. Sedan 1987 har vi arbetat för att stärka Dalarnas utveckling och attraktivitet genom olika projekt och samarbeten.
Om du flyttar till Dalarna för tjänsten kan vi dessutom erbjuda medflyttarservice via https://rekryteringslots.se/
för dig och din familj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Har du frågor? Kontakta Johan Nestor johan.nestor@dalarnasciencepark.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9901340