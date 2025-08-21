AI Engineer
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Plats: Stockholm, möjlighet till hybridarbete
Uppdragsperiod: 2025-10-01 - 2026-10-01 med möjlighet till förlängning 1+1+1+1 år
Omfattning: 40 timmar/vecka
Om uppdraget
Vi söker en AI Engineer till ett långt uppdrag som vill vara med från start och utveckla innovativa AI-lösningar i en dynamisk och växande organisation. Rollen omfattar hela kedjan - från idé till färdig lösning - och innebär både utveckling och drift.
Som AI Engineer kommer du att:
Bygga och underhålla robust infrastruktur och pipelines för AI-lösningar, främst i Microsoft Azure
Delta i utveckling och förbättring av prediktiva modeller och generativ AI-tillämpningar i samarbete med verksamhet och data scientists
Driva operationalisering av AI-modeller med fokus på stabil drift, automatisering och skalbarhet (MLOps)
Utforska och testa ny teknik och verktyg för att effektivisera AI-arbetet
Säkerställa att lösningarna följer gällande riktlinjer för informationssäkerhet
Samarbeta nära kollegor inom AI-teamet och övriga IT-organisationen
Tekniker och verktyg som används: Azure, AI Foundry, Microsoft Fabric, Python, Terraform, CI/CD-pipelines.
Obligatoriska krav
Civilingenjör eller motsvarande masterexamen inom datateknik, data science, fysik, statistik, matematik eller liknande
Minst 1 års erfarenhet av att utveckla och/eller driftsätta AI- och ML-lösningar i MS Azure, inklusive Azure Machine Learning, Azure Foundry eller andra AI-relaterade Azure-tjänster
Minst 2 års erfarenhet av programmering i Python, inklusive bibliotek för datahantering och maskininlärning (t.ex. Pandas, NumPy, Scikit-learn)
Minst 1 års erfarenhet av utveckling och drift av lösningar baserade på generativ AI, inklusive LLM, embeddings eller RAG
Minst 1 års erfarenhet av SQL för databehandling och analys
Minst 6 månaders erfarenhet av att sätta upp eller underhålla CI/CD-pipelines för AI- eller mjukvaruprojekt
Meriterande krav
Minst 6 månaders erfarenhet av MLOps-ramverk och verktyg (t.ex. MLflow, Azure Machine Learning)
Minst 6 månaders erfarenhet av containerteknologier som Docker, Kubernetes, AWS ECS, Azure Container Instances eller OpenShift
Minst 6 månaders erfarenhet av Infrastructure as Code med Terraform
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder kompetens inom IT, teknik och management och samarbetar med både offentliga och privata aktörer. Vi hjälper våra kunder att driva framgångsrika projekt genom att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Som konsult hos oss blir du en del av ett nätverk som värdesätter långsiktiga relationer, personlig utveckling och trygghet i uppdraget.
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9470190