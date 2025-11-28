AI Data Software Engineer till Tutus Data
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992 och har sedan dess utvecklat högkvalitativa nätverkskrypteringslösningar åt militär, myndigheter och företag för användning i verksamheter som kräver hög nivå på säker kommunikation. Med anledning av en ökad efterfrågan på deras produkter och att företaget växer letar de nu efter en AI Data Software Engineer som brinner för AI, data, säker kommunikation och samhällsviktiga insatser. Spännande, eller hur? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Tutus är huvudleverantören av myndighetsgodkända och certifierade IT-säkerhetsprodukter i Sverige och de gör stadiga framsteg mot målet att bli en ledande leverantör av godkända IT-säkerhetsprodukter inte bara i Sverige utan också inom EU. Tutus erbjuder avancerade krypteringsprodukter för organisationer som tar sin säkerhet på allvar och deras utbud består av fem huvudsakliga produkt- och tjänstekategorier; nätverkssäkerhet, säker smartphone, filkryptering, säker videokonferens & säker molntjänst. Här kommer du till en rolig arbetsplats med högt i tak där engagemanget och den tekniska kompetensen är hög.
Som AI Data & Software Engineer hos Tutus Data kommer du ansvara för databehandling, bygga och träna machineinlärningsmodeller samt utveckla AI-drivna applikationer.
Du erbjuds
• Möjligheten att jobba med utveckling inom ett område som är viktigt för Sveriges säkerhet
• Arbete i ett bolag som ansvarar för hela utvecklingskedjan från ax till limpa och som har full kontroll över både det som levereras och supporteras.
• Mycket goda möjligheter att utvecklas såväl i din roll som utvecklare som inom andra teknikområden på bolaget
• Arbete i ett företag som tar din utveckling på allvar, bland annat erbjuds alla en särskild "innovation day" som del av sprintcykeln för att fokusera på områden du vill utvecklas inom
• Arbete i ett företag med en marknadsledande position och många starka och stabila kunder
• Marknadsmässig lön, bonusar och bra förmåner
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Tutus Data gör en stor satsning på deras AI-avdelning och söker därför dig som vill bli en nyckelperson i deras initiativ inom AI-applikationer. I rollen kommer du ha ett nära samarbete med driftsättnings- och optimeringsteamet samt arbeta tillsammans med deras AI Deployment Engineer. Rollen kommer innebära stort fokus på research, bygga prototyper, utveckla och träna AI-modeller samt löpande säkerställa och ta hänsyn till säkerhet inom datahanteringen och distributionsprocessen.
• Samla in, rensa och förbehandla data för att bygga högkvalitativa dataset för träningsmodeller
• Utveckla, träna och utvärdera maskininlärningsmodeller
• Optimera och finjustera modeller för prestanda och noggrannhet
• Bygga och distribuera AI-applikationer som utnyttjar dessa modeller i containeriserade miljöer
VI SÖKER DIG SOM
• Du har en relevant teknisk utbildning, gärna inom maskininlärning från högskola eller universitet.
• Du har ett par års arbetslivserfarenhet av maskininlärning och ramverk som TensorFlow eller PyTorch.
• Du har mycket goda kunskaper i Python eller andra AI-relevanta språk
• Du har mycket goda kunskaper i databehandling och manipulations och kan självständigt använda verktyg som Pandas eller NumPy.
• Erfarenhet av containeriseringstekniker, gärna Docker eller Kubernetes, samt modellutvärdering och optimering
• Du talar och skriver flytande på engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av NVIDIA:s hårdvaru- och mjukvarustack (CUDA, cuDNN, TensorRT)
• Du har arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med språk som C eller C++.
• Kan tala och förstå svenska
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vi söker dig som att ett stort intresse för generativ AI, ett öga för detaljer och som drivs av problemlösning. Detta är en roll där du förväntas ta initiativ, utforska möjligheter samt guida och hjälpa Tutus kunder vilket innebär stora möjligheter för dig att bidra och påverka.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
En anställning hos Tutus Data är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen ser ut som nedan,
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighets- och problemlösningstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Tutus
• Säkerhetsprövning
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Tutus är ett privatägt svenskt företag, grundat 1992. Det råder en hög kompetens och ett brett tekniskt spektrum på bolaget och de är stolta över att ta hand om viktig infrastruktur för nationen och leverera samhällsnytta. Varaktighet, arbetstid, etc.
