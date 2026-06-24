Agile Flow Leader / Scrum Master och Testare inom fordonsintegration
Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-24
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Vill du kombinera agilt ledarskap med test och verifiering av elektriska system i en avancerad fordonsmiljö? Här får du driva teamet och kvaliteten framåt.
Här får du en kombinerad roll där du både leder det agila arbetet och bidrar hands-on i test och verifiering av kompletta fordons- och elsystem. Du blir en viktig del av ett team som arbetar med integration, kvalitet och kontinuerlig förbättring.
Om rollen
Kombinerad roll med fokus på Scrum Master och test/verifiering.
Arbete med komplett fordonsintegration och elektriska system.
Stödja teamet i ett agilt arbetssätt enligt SAFe.
Det här kommer du göra
Facilitera agila processer och stötta teamets dagliga arbete.
Planera, leda och genomföra integrationstester.
Utföra fault analysis och bidra till rotorsaksanalys.
Förbättra testmetoder och testmiljöer löpande.
Verifiera funktionalitet i SIL/HIL-miljöer.
Vi söker dig som har
Teknisk utbildningsbakgrund inom exempelvis mekanik, inbyggda system eller datavetenskap.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet av verifiering och/eller validering.
Erfarenhet av testarbete och felsökning.
Kunskap i Python.
Teknik & Verktyg
SAFe
Scrum Master
Python
SIL/HIL
Test- och verifieringsmetodik
Praktisk information
Ort: Södertälje
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-ac06b23b4fc20385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977994