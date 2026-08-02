Affärsutvecklare
SCA Forest Products Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Kramfors Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kramfors
2026-08-02
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Företagsbeskrivning:
SCA
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
Just nu söker vi en Affärsutvecklare till Bollsta sågverk.
På Bollsta sågverk möts tradition och innovation i en av Europas mest effektiva sågverksanläggningar. Med satsningar på ny teknik och digitalisering, maximerar vi värdet av varje träd. Här utvecklar du lönsamma produkter som stärker vår hållbara värdekedja från skog till kund.
Välkommen med din ansökan!
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Din nästa utmaning
Som affärsutvecklare på Bollsta sågverk får du en bred och affärsnära roll där du arbetar med att utveckla, optimera och följa upp vår verksamhet. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att de investeringar som är gjorda i Bollsta ger avkastning, genom att råvaran används på bästa möjliga sätt.
I rollen arbetar du i gränssnittet mellan råvara, produktion och affär med stora inslag av analys och kalkylering. Du bidrar till att optimera råvaruutnyttjandet, med fokus på kundens behov och lönsamheten. Du jobbar även med att utveckla hur våra system används i produktionen, så att de stödjer bättre beslutsunderlag och ett effektivare arbetssätt. Vid behov samverkar du med systemleverantörer för vidareutveckling och förbättringar. I rollen samarbetar du tätt med marknad, operatörer på sågen, justerverket och även med affärsområdet Skog.
Det här är en bred och utvecklande roll där du behöver kunna prioritera, se helheten och samtidigt ha god känsla för detaljer. För dig som trivs med att räkna, analysera och hitta smarta lösningar finns här en spännande möjlighet att bidra till framtidens sågverksaffär.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk bakgrund som jägmästare, ingenjör eller ekonom, alternativt annan högskoleutbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av skogsbruk, sågverksbranschen eller annan processindustri är mycket meriterande, liksom god förståelse för affärer, produktion och lönsamhet.
Du har god analytisk förmåga och trivs med att omsätta data, affärsförståelse och produktionskunskap till praktiska förbättringar. Erfarenhet av att jobba mot databaser och SQL är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, samarbetsinriktad och ha en god förmåga att driva frågor framåt på egen hand. Du är trygg i att koordinera flera kontaktytor och har gärna erfarenhet av att arbeta projektledande.
Med ett nyfiket och affärsdrivet arbetssätt bidrar du till att utveckla lönsamma lösningar och till att vi använder råvaran på bästa möjliga sätt.
Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med våra.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar kompetensutveckling, till att ta ansvar och att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv. Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar binder koldioxid, vi tar vara på precis varje del av de träd vi avverkar och våra produkter kan ersätta fossila alternativ. Tillsammans bidrar detta till att minska utsläppen motsvarande Sveriges personbilstrafik under ett år. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort på Bollsta sågverk i Bollstabruk.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta: Sara Holappa Jonsson, Affärschef, sara.holappa.jonsson@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta: Johanna Holmquist, HR Specialist Rekrytering, johanna.holmquist@sca.com
Facklig företrädare är:
Unionen: Anja Engström, anja.engstrom@sca.com
GS: Kent Törnlund, kent.tornlund@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Intervjuer är planerad under vecka 36. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5387-44352552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
873 30 BOLLSTABRUK Arbetsplats
SCA Jobbnummer
10017945