Affärsutvecklare
Balkefors & Ponsiluoma AB / Organisationsutvecklarjobb / Sandviken
2026-01-23
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Är du den naturliga relationsbyggaren mellan företag i Gävleborg och Sandbacka Science Park?
Vill du arbeta nära företag och bidra till deras utvecklingsresa - och samtidigt till ett mer hållbart samhälle? Då kan detta vara rollen för dig. I rollen som affärsutvecklare är du Sandbacka Science Parks primära kontakt gentemot företag i regionen. Ditt uppdrag är att etablera nya relationer, vårda och vidareutveckla befintliga företagskontakter samt säkerställa att Sandbacka Science Park upplevs som en relevant och långsiktig utvecklingspartner för företagen. Rollen är ett föräldravikariat (ca 15 mån) under ordinarie medarbetares föräldraledighet.
Om rollen
Du arbetar nära företagen för att förstå deras behov, utmaningar och möjligheter. Tillsammans med kollegor omsätter du dessa behov till konkreta erbjudanden som skapar företagsnytta - allt från individuell affärsutveckling till paketerade utvecklingsinsatser. En central del av rollen är att du fungerar som ett stöd genom företagens utvecklings- och innovationsresa.
En stor del av din tid ägnas åt:
• Företagsbesök
• Nätverkande och medverkan i forum
• Skapa och bibehålla relationer med företagen i Gävleborg
Sandbacka Science Parks uppdrag är att behovsanpassat stödja företag för långsiktig och hållbar tillväxt med fokus på grön omställning och digital utveckling i Gävleborg. Därigenom bidrar science parken till en mer hållbar framtid och med hjälp av digitaliseringens möjligheter ökar vi konkurrenskraften och den digitala mognaden hos företag.
Sandbacka Science Park har sin hemvist organisatoriskt i Sandvikens kommun, men arbetar även på uppdrag av andra finansiärer, via företrädelsevis projektmedel, som Region Gävleborg, Vinnova, Tillväxtverket med flera.
Vi söker dig som har:
• erfarenhet av att skapa och utveckla företagsrelationer
• vana av att arbeta nära kunder och förstå deras verksamhetsbehov
• god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift och erfarenhet av samverkan med många olika typer av aktörer
• B körkort
Meriterande är om du har:
• bakgrund från näringslivet och god förståelse för företagares förutsättningar och möjligheter
• erfarenhet av förändringsarbete, affärsutveckling, entreprenörskap, innovationsmiljöer, digitalisering och hållbarhetsarbete.
Vem är du?
Du är serviceinriktad, nyfiken och relationsskapande. Du trivs i en roll där du är företagets första kontakt och en naturlig länk mellan kollegor - där du säkerställer att rätt kompetens och erbjudanden kopplas in. Du har ett genuint intresse för Sandbacka Science Parks samhällsuppdrag och drivs av att skapa mervärde för företagen i Gävleborg.
Välkommen att få bli del av en etablerad science park med höga ambitioner vidare mot en hållbar framtid!
I 24 år har Sandbacka Science Park stöttat företag och gjort verklighet av nytänkande idéer till hållbara produkter, tjänster och företag. Sandbacka Science Park i Sandviken är en av Sveriges cirka 30 science parks och Gävleborgs enda. Vi skapar forum för människor som vill göra hållbara affärer och för samarbeten som påverkar. På riktigt. Vi får människor att mötas, samverka och utvecklas. Genom samarbetet mellan företag, akademi, studenter och samhälle driver vi utveckling som skapar fler hållbara och digitala lösningar. Tillsammans löser vi vår tids utmaningar och formar framtiden.KvalifikationerKörkortskrav
