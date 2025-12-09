Affärsutvecklare
Uppsala kommun, AO Fastighetsutveckling / Organisationsutvecklarjobb / Uppsala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Uppsala
2025-12-09
Välkommen till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB! Bolaget bygger, äger, utvecklar och förvaltar arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Vi skapar levande mötesplatser i en växande kommun och bidrar till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Vi bidrar aktivt i arbetet för ökad folkhälsa och utvecklar Uppsala som evenemangsplats. Några av våra välbesökta arenor och byggnader är exempelvis Fyrishov, Studenternas, Gränby sportfält, Uppsala konsert och kongress samt stadshuset.
Hos oss finns kollegor i många olika yrkesgrupper med stor samlad kompetens. Tillsammans vill vi skapa en kreativ och stimulerande arbetsplats där vi gör skillnad för Uppsala kommuns invånare, föreningar och deras supportrar, våra hyresgäster
samt besökare till staden.
Mer information om vårt bolag hittar du på https://arenorochfastigheter.uppsala.se/
Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens Uppsala? Hos oss på Uppsala arenor och fastigheter får du möjlighet att kombinera strategisk affärsutveckling med långsiktig fastighetsutveckling - i ett bolag där hållbara byggnader, attraktiva miljöer och långsiktig stadsutveckling står i fokus. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Vi söker nu en affärsutvecklare med inriktning mot fastighetsutveckling som vill ta en central roll i bolagets fortsatta expansion.
Uppsala arenor och fastigheter AB är kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Uppsala som en attraktiv stad att bo, verka och besöka. Vi arbetar med hela utvecklingskedjan: från analyser och förvärv till tidiga skeden, genomförande av större projekt och förvaltning.
Vi vill vara en modern arbetsplats som skapar förutsättningar för digitala arbetssätt och smarta lösningar. Vi arbetar i en hybrid, aktivitetsbaserad och tillitsbaserad miljö där självledarskap är centralt. Hos oss får du både ansvar och möjlighet att påverka - i en organisation som värdesätter innovation, hållbarhet och långsiktig värdeskapande fastighetsutveckling.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som affärsutvecklare kommer du att arbeta med fastighetstransaktioner, leda strategiska utvecklingsinitiativ och driva framdrift i stora projekt under planering och programskeden. En viktig del av uppdraget är också att utveckla bolagets befintliga fastighetsbestånd - både genom långsiktig portföljstrategi och konkreta utvecklingsprojekt som stärker nyttjandet, värdet och hållbarheten i våra byggnader.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis fastighetsekonomi, juridik eller samhällsbyggnad. För att lyckas i arbetet behöver du ha flerårig erfarenhet av arbete inom exempelvis fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning, byggprojektledning. Du behöver även ha god förståelse för fastighetsekonomi, fastighetsutveckling och projekt. Detta innefattar affärskalkyler, detaljplaneprocessen, köpeavtal och förståelse i projektprocessen.
Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Jobbet passar dig som planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för dina uppgifter. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Johan Koppfeldt, affärsutvecklare, 018-727 03 90 eller johan.koppfeldt@uppsala.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Lena Mostafa, HR Partner, 018-726 23 63 eller anna-lena.mostafa@uppsala.se
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, 08-617 44 00Vision, Helena Nordling, 018-727 02 76 .
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UKAF-2025-00501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, AO Fastighetsutveckling Kontakt
Affärsutvecklare
Johan Koppfeldt 018-727 03 90 Jobbnummer
9634919