Affärsutvecklande säljare Fastighetslösningar
Intenso Teknikrekrytering AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intenso Teknikrekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Affärsutvecklande säljare - Fastighetslösningar
Vill du vara med och bryta ny mark inom energilösningar?
Vi söker nu en driven och resultatfokuserad affärsutvecklande säljare som ska utveckla vårt affärsområde inom HybridHeat mot fastighetsbranschen med nya smarta energilösningar. Här får du en unik möjlighet att påverka både din egen karriär och företagets resa framåt i en bransch där hållbarhet, innovation och långsiktigt värdeskapande står i centrum. Tänkbar placering är Mellersta Sverige.
HögforsGST är ett av Nordens ledande företag inom värmeteknik och har sedan 2007 varit en nyckelspelare på den svenska marknaden. Vi ligger bakom flera banbrytande innovationer, såsom Hybridvärme inom Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH). Med ett sammansvetsat team och konkurrenskraftiga lösningar växer vi på flera marknader, alltid med kunden i fokus.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som affärsutvecklande säljare spelar du en avgörande roll i genomförandet av företagets marknadsstrategi inom hybridlösningar samt i kundernas investeringsprocesser. Du ansvarar för att etablera och upprätthålla professionella kontakter med beslutsfattare inom fastighetssektorn och presenterar våra energibesparande lösningar i ett tidigt skede för att säkerställa gynnsamma affärsmöjligheter. Arbetet utförs både fysiskt och digitalt och inkluderar att identifiera kunders behov, utforma anpassade lösningar samt driva affärsprocessen från initial kontakt till avslut.
I rollen som affärsutvecklande säljare för vårt utbud inom HybridHEAT har du ett helhetsansvar för försäljningen av våra hybridvärmelösningar i Sverige.Dina arbetsuppgifter
Driva affärsutveckling och försäljning av HybridHEAT-produkter och digitala tjänster genom att identifiera kundbehov och skapa lönsamma lösningar
Föra strategiska och kommersiella dialoger med beslutsfattare och ledning för att skapa långsiktiga partnerskap och tydliggöra affärsnyttan för kunden
Aktivt identifiera nya affärsmöjligheter som stärker vår tillväxt
Bygga starka relationer med fastighetsägare, förvaltare och andra nyckelpersoner för att driva affären framåt
Delta i marknadsaktiviteter och produktlanseringar för att öka synlighet och skapa nya affärsmöjligheterProfil
Vi söker dig som är självgående, affärsorienterad och har ett genuint intresse för både ekonomi och teknik. Du är verksam inom vår bransch och har byggt upp ett relevant kontaktnät inom fastighetsområdet. Vi ser även att du har erfarenhet att driva försäljning av komplexa affärer med ekonomisk tyngd, gärna inom fastighets- och/eller energisektorn. Vi värdesätter ett starkt kundfokus, ett lösningsorienterat arbetssätt och en hög ambitionsnivå.
Du har utbildning inom ekonomi och/eller teknik och erfarenhet av försäljning mot fastighetsägare och beslutsfattare
Du har god förståelse för fjärrvärme, hybridvärme och tekniska helhetslösningar, vilket ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en tydlig resultatinriktning, målmedvetenhet och motivation att nå uppsatta mål
Du drivs av att utveckla och äga dina affärer i en nyckelroll
Vi erbjuder
Hos HögforsGST blir du en del av ett erfaret, engagerat och välkomnande team som växer tillsammans. Du erbjuds en nyckelroll i ett växande företag med stark innovationskraft och möjlighet att påverka och utveckla vårt utbud inom HybridHEAT. Du kommer till en arbetsgivare som kombinerar nordiskt kunnande med innovativa lösningar i framkant
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Cassandra Åkerblad, 0720-708970, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
HögforsGST är en ledande nordisk leverantör av utrustning och expertis inom fjärrvärmeteknik. Vi strävar alltid efter att sätta kunden i centrum, vara flexibla och pålitliga - och samtidigt driva innovation framåt. Vår starka tillväxt på flera marknader är ett resultat av vår förmåga att leverera konkurrenskraftiga och hållbara lösningar i en tid då energiomställningen står högt på agendan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intenso Teknikrekrytering AB
(org.nr 556765-2762)
414 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Spark Vision AB Jobbnummer
9670794