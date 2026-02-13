Affärsrådgivare
Almi stöttar små och medelstora företag i alla branscher och i hela Sverige att utvecklas och växa hållbart. Genom lån, riskkapital och affärsutveckling ger vi fler företag med potential möjlighet att förverkliga sina idéer - oavsett om de befinner sig i startupfas eller är etablerade bolag med tillväxtambitioner.
På Almi är kompetens, samhällsengagemanget och affärsmässigheten en viktig drivkraft. Det finns ett starkt gemensamt intresse - att se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos Almi stimuleras du därför av att tillsammans med dina kollegor arbeta för andra människors framgång och för ett hållbart företagande. Arbetsmiljön präglas av glädje och stort engagemang där vi värdesätter modet att tänka nytt.
På Almi värdesätter vi olikheter, varav vi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och tror på att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.
Vill du ha ett uppdrag som påverkar, ett jobb som engagerar och allt detta på en arbetsplats som inspirerar - kom till Almi! För mer information se: www.almi.se/regioner/halland/
Nu söker vi en Affärsrådgivare till Almi i Halmstad
Vill du bidra till hållbar tillväxt för Hallands företagare? Brinner du för entreprenörskap och vill arbeta nära företagen som driver Sverige framåt?
Nu söker vi en affärsrådgivare till vårt engagerade rådgivarteam i Halmstad - en roll där du får växa, utmanas och utvecklas tillsammans med företag som har ambitionen att ta nästa steg.
Ditt uppdrag
Som affärsrådgivare arbetar du nära små och medelstora företag i regionen. Du blir en viktig kraft i att identifiera företagens behov, vägleda dem i deras utveckling och bidra till att skapa lösningar som gör verklig skillnad.
Du kommer bland annat att:
Arbeta uppsökande och skapa nya kontakter med företag som vill växa och utvecklas.
Bistå företag i att förstå sina möjligheter och utmaningar genom analyser av affär, marknad och utvecklingspotential.
Tillsammans med kollegor inom affärsutveckling och i samverkan med banker och externa partners hittar lösningar som gör verklig skillnad för företagare i Halland.
Du arbetar självständigt men alltid med ett nära och hjälpsamt team i ryggen - vi stöttar varandra och hittar lösningar tillsammans.
Vi söker dig som har en stark drivkraft, är nyfiken och trivs i mötet med människor. Rollen passar dig som:
Har en akademisk examen inom företagsekonomi eller motsvarande.
Har dokumenterad erfarenhet från rådgivning, kundkontakt eller affärsutveckling
Är relationsskapande, proaktiv och trygg i att arbeta självständigt.
Har tydligt intresse för finansiering och företagens ekonomiska utveckling
Gillar att analysera affärsplaner och företagsutmaningar, och vill lära dig mer om kredit- och finansieringsfrågor.
Har ett brett nätverk bland SME-bolag i regionen.
Har en tydlig vilja och förmåga att utvecklas.
Körkort krävs då rollen innebär regelbundna kundbesök.
I denna rekrytering samarbetar Almi med Nilsson & Mossberger. Vid frågor kontakta Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
