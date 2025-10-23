Affärsrådgivare
Vill du bidra till att omvandla forskning till lösningar som formar framtidens samhälle?
Som affärsrådgivare får du en nyckelroll i att hjälpa forskare ta sina idéer från labb till samhällsnytta.
Du får också en arbetsgivare som satsar på hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som affärsrådgivare på UU Innovation coachar du forskare och studenter från hela Uppsala universitet i att utveckla innovativa idéer till lösningar med samhällsnytta. Du bidrar med din kompetens och energi i ett tidigt skede, och ger rådgivning ur flera perspektiv för att stärka deras förmåga att nyttiggöra forskningsresultat och kunskapstillgångar. Ditt fokus blir att bidra till utvecklingen av idéer inom banbrytande teknologier, inklusive området för livsvetenskaper, där idéerna ofta är komplexa, resurskrävande och har lång väg till marknad.
Du kommer att arbeta nära avdelningens övriga affärs- och IP-rådgivare samtidigt som du självständigt ansvarar för en egen portfölj av innovationsprojekt. I arbetet ingår också att samarbeta med andra relevanta innovationsstödjande aktörer i regionen, samt verka i nationella och internationella sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge kvalificerat stöd i tidig fas till forskare och studenter med innovativa idéer, vilket bland annat innebär att tillsammans med idébäraren validera värdeerbjudandet och utveckla en strategi för nyttiggörande, exempelvis genom kunddialoger, marknadsanalys, finansieringsstrategi och teambyggande.
Bidra till att öka intresset och förståelsen för nyttiggörande inom universitetet genom individuella möten, workshops och utbildningsinsatser - både självständigt och i samarbete med andra aktörer.
Utveckla och implementera metoder, verktyg och aktiviteter som stärker UU Innovationsstöd till forskare och studenter.
Administrativa uppgifter kopplat till rollen.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en akademisk examen på avancerad nivå inom teknik-, livs- eller naturvetenskaper i kombination med flera års praktisk erfarenhet av affärsutveckling eller motsvarande inom området för banbrytande teknologier inklusive livsvetenskaper. Då flera av våra medarbetare har kunskap inom området letar vi efter en komplementär kompetensprofil. Du har erfarenhet av att ge innovationsstöd och har förståelse för vilket stöd som krävs för att utvärdera och utveckla potentialen i idéer i tidig fas. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, och vara van att hålla välstrukturerade och engagerande muntliga presentationer.
Som person är det viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer och drivs av att skapa värde för vår målgrupp och våra samarbetspartners. Du ska samtidigt ha en god teamkänsla och bidra till gruppens arbete kring universitetets verksamhet och mål. Du känner dig trygg både inom och utanför en akademisk miljö. Du är en person som värnar dina egna specialistkunskaper och är nyfiken på andras, och gärna tar dig an uppgifter också utanför ditt egna närmsta kompetensområde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, personliga förmågor och sociala färdigheter så som att:
du är serviceinriktad och har ett starkt intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
Du tar dig an nya uppgifter med ett nyfiket och aktivt förhållningssätt.
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och fokuserar på lösningar snarare än problem. Som person är du prestigelös och kommunikativ.
Du är självgående, initiativ- och ansvarstagande.
Du har förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya och komplicerade ämnen. Du är strukturerad, flexibel och har en god analytisk förmåga.
Önskvärt/meriterande i övrig
Forskarutbildning eller egen forskningsbakgrund inom relevant teknikområde.
Vana vid att arbete i gränsytan mellan akademi och industri.
Erfarenhet av läkemedelsutveckling inom näringslivet.
Erfarenhet av att omsätta nya innovativa lösningar i praktiken.
Egen erfarenhet av entreprenörskap, till exempel att ha startat eller drivit en verksamhet.
Praktisk erfarenhet av avtalsfrågor eller affärsjuridiska aspekter.
Kunskap om finansieringssystem för forskning och innovation, både nationellt och internationellt
Erfarenhet av att hålla utbildningsmoment eller föreläsningar.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta i det akademinära innovationsstödsystemet.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Malin Graffner Nordberg, 018-471 7216
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2025, UFV-PA 2025/3193.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
