Affärsprojektledare Facility Management
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Upplands Väsby
, Knivsta
, Linköping
Vi söker en affärsprojektledare inom försäljning mot privata fastighetsbolag: En viktig roll där du får driva nyförsäljning, bygga starka kundrelationer och vara med och utveckla attraktiva fastigheter och arbetsplatser för våra kunder.
Nativus är sedan 2024 en del av Joyweek, en snabbt växande koncern som samlat starka varumärken inom Facility Management och servicetjänster. Under 2025 kommer Nativus även att byta namn till Joyweek. Som en del av koncernen erbjuder vi inte bara traditionella FM-lösningar, utan skapar helhetskoncept som gör fastigheter mer attraktiva och arbetsplatser mer välfungerande.
Om rollen
I rollen som affärsprojektledare kommer du ha en nyckelroll i vårt arbete mot privata fastighetsbolag, främst i Stockholm men även i övriga delar av Sverige. Här arbetar du nykundsfokuserat och ansvarar för hela säljprocessen.
Du får möjlighet att bygga upp och utveckla långsiktiga relationer med kunder, kollegor & samarbetspartners. Grundmålet är att bidra till att skapa värde i fastigheter genom våra helhetslösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med våra interna team, där du projektleder och koordinerar resurser för att säkerställa attraktiva erbjudanden
Ditt uppdrag
Ansvara för nykundsförsäljning mot privata fastighetsbolag
Identifiera, driva och vinna affärer genom ditt nätverk och proaktiv bearbetning
Genomföra kundmöten, ta fram lösningar och förhandla avtal
Projektleda interna resurser för att säkerställa attraktiva erbjudanden
Vi söker dig som
Har erfarenhet av tjänsteförsäljning med goda resultat, gärna inom facility management, lokalvård eller andra närliggande tjänsteområden
Har ett etablerat nätverk inom fastighetsbranschen och en naturlig förmåga att skapa nya affärsmöjligheter
Är en skicklig projektledare som trivs med att driva flera processer parallellt
Har struktur, energi och en stark affärsmässig förståelse
Vet hur man bygger långsiktiga relationer som leder till tillväxt och nöjda kunder
Om Joyweek & Nativus
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara miljöer där människor trivs, presterar och vill vara. Nativus, som sedan 2024 är en del av Joyweek, är idag en av koncernens starka aktörer inom FM och servicetjänster. Under 2025 kommer Nativus även att byta namn till Joyweek, och i denna roll blir du en central del av den resan.
Med kontor i flera geografiska regioner och en omsättning på över 500 mkr har vi både resurserna och drivkraften att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med våra kunder och medarbetare.
Övrig information
Start: Enligt ö.k
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (med visst resande inom Sverige)
Kontaktperson :
Johan Håkansson johan.hakansson@nativus.se
+46 70 770 76 55
