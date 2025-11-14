Affärsområdeschef Entreprenad
Kungälv Energi AB / Ekonomichefsjobb / Kungälv
Kungälv Energis uppgift är att skapa elektrisk stämning i Kungälv. Vi gör det genom att erbjuda el, fiber och fjärrvärme till våra kunder. Jobbet vi gör är viktigt och samhällsbärande. Och vi gör det med hjärtat och siktet inställt på en hållbar morgondag.
Vi söker Affärsområdeschef Entreprenad till Kungälv Energi
Vill du leda utvecklingen av entreprenadverksamheten på Kungälv Energi?
Vi söker nu en driven och engagerad affärsområdeschef som vill vara med och bygga hållbara lösningar i vår samhällsviktiga verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som affärsområdeschef för Entreprenad ansvarar du för att leda och utveckla vår entreprenadavdelning, som omfattar projektledning, projektering, montage, dokumentation och lagerhållning inom energi och digital kommunikation. Du driver affären inom gatubelysning och laddinfrastruktur och är en nyckelperson i vår koncernledning.
Du har ett helhetsansvar för affärsområdet, inklusive personal, budget och resultat. Du leder cirka 10 direktrapporterande medarbetare, varav tre är enhetschefer, och totalt ca 40 personer inom området.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara
• Leda och utveckla affärsområdets team, arbetssätt, kompetensförsörjning, affär och kundrelationer
• Säkerställa en säker och effektiv entreprenadverksamhet i en projektportfölj inom elnät, bredband, fjärrvärme, gatubelysning och laddinfrastruktur
• Leda och utveckla affären för gatubelysning och laddinfrastruktur
• Personal-, budget- och resultatansvar för affärsområdet
• Ansvar för GIS-funktioner, dokumentationsansvar och lagerhantering
• Säkerställa en god arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhet för medarbetare, verksamhet och affärer
• Bidra i ledningsgruppen och vara med och driva bolagets övergripande strategi och utveckling
• Representera bolaget i interna och externa samarbeten, arbetsgrupper och branschorganisationer
• Ansvara för rapportering till myndigheter inom ansvarsområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av entreprenadverksamhet, gärna inom energiförsörjning och projektledning samt är en erfaren och klok ledare.
Du har ett affärsstrategiskt tänkande och förmåga att omsätta strategi till praktiskt genomförande, samtidigt som du leder och engagerar dina medarbetare enlig vår ledarskapskompass: Vi agerar med mod, Vi skapar tydlig riktning och Vi bygger tillit.
Du har även:
• Högskole-/universitetsexamen inom teknik, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Projektledarerfarenhet med fördel från elnätsbranschen, alternativt energi eller infrastruktur
• Kompetens inom entreprenadjuridik, upphandling och förhandling
• God förmåga och erfarenhet av att driva förändringsledning och digitalisering
• God IT-vana och förmåga att främja utvecklingen av IT stöd
• Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
• Ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar (Bas P/U)
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett affärsmässigt fokus och sätter kunden i centrum. Du har en välutvecklad samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål, samtidigt som du har förmåga att ta ansvar, sätta mål och driva verksamheten framåt. Du främjar ett kontinuerligt lärande och uppmuntrar förbättring av arbetssätt, processer och system. Din analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt gör att du ser helheten och kan prioritera rätt i komplexa situationer samt fatta beslut när det behövs.
Som ledare är du trygg, tydlig och pedagogisk, med ett inkluderande och engagerande förhållningssätt. Du är prestigelös, lyhörd och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö, har ett starkt säkerhetsmedvetande och är en uppskattad kollega.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Vårt erbjudande
Du blir en viktig del av Kungälv Energi - en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, stöttande medarbetare och respektfullhet. Det är en spännande och utvecklande arbetsplats i en kommun som är i tillväxt. Du får möjlighet att jobba i en bransch som är livsnödvändig i våra vardagliga liv och en av de viktigaste branscherna för klimatomställningen.
Vi satsar på trygghet och hållbarhet med kollektivavtal, möjlighet till distansarbete 1-2 dagar/vecka, företagshälsovård, friskvårdsbidrag med Epassi, friskvårdstimma mm.
Vi sitter i moderna och flexibla lokaler, centralt i Kungälv.
Kungälv Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och några av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kommer även bli krigsplacerad hos oss.
Om Kungälv Energi
Kungälv Energi är ett energibolag som ägs av Kungälvs kommun. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och digital kommunikation för boende, företag och transporter, är vår vision att Kungälv Energi leder den hållbara utvecklingen och skapar livskvalitet i vardagen för våra kunder. Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag! För frågor om tjänsten, kontakta VD Karin Almgren, 0303-239301
Vi ser fram mot din ansökan så snart som möjligt dock senast 30.e november.https://www.kungalvenergi.se/ Ersättning
