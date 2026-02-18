Affärsdriven HR-Partner
2026-02-18
Vill du vara med och driva HR-arbetet i en kundägd och säljfokuserad organisation? Vi söker en erfaren och affärsinriktad HR-Partner med starkt eget driv och djup HR-kompetens, som vill göra verklig skillnad för verksamheten och vara med och skapa värde på riktigt.
Som HR-Partner hos oss har du en central och inflytelserik roll där du är med och påverkar och utvecklar verksamheten. Du sitter med i ledningsgrupperna för två affärskritiska enheter - Bank & Liv samt Försäkra & Digital Försäljning - och är ett nära och strategiskt stöd till chefer och ledning. Rollen innebär ett helhetsansvar för HR-stödet till dessa enheter, med totalt 28 chefer och cirka 330 medarbetare. Du arbetar nära ledning och chefer, driver kvalificerade HR-frågor och bidrar strategiskt i frågor som kompetensförsörjning och organisationsutveckling.
Ditt uppdrag
Som HR-Partner har du ett självständigt ansvar för att säkerställa ett professionellt och affärsnära HR-stöd inom dina enheter. Rollen är operativ med ett tydligt strategiskt perspektiv.
Du kommer bland annat att:
- Självständigt driva arbetsrättsliga ärenden, inklusive fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och omorganisationer
- Vara kvalificerat stöd till ledningsgrupper och chefer i både operativa och strategiska personalfrågor
- Säkerställa att HR-processer och beslut är affärsmässiga, värderingsstyrda och i linje med lag och kollektivavtal
- Arbeta proaktivt med strategisk kompetensförsörjning, särskilt kopplat till säljorganisationens framtida behov
- Bidra till utveckling av HR-processer och arbetssätt inom bolaget
Du blir en del av teamet HR & Arbetsplats och samarbetar nära HR-chef, ytterligare en HR-Partner, en HR-koordinator och en rekryteringsspecialist. Du har därtill kontakt och samarbeten med övriga kollegor inom organisationen och Länsförsäkringsgruppen.
Vi söker dig som har
- Gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en komplex organisation
- Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva arbetsrättsliga ärenden och fackliga förhandlingar
- Erfarenhet av att stötta chefer på olika nivåer och arbeta nära ledningsgrupp
- Akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
- Meriterande är erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning.
- Erfarenhet från bank, försäkring eller annan reglerad verksamhet är meriterande
För att lyckas i rollen
Du är trygg i din HR-kompetens och har integritet nog att stå stadigt i komplexa och ibland utmanande situationer. Du kombinerar struktur och ordning med förmågan att se helheten och affärens behov.
Vi tror att du
- Är stabil och professionell i svåra samtal
- Har förmåga att konstruktivt utmana och ifrågasätta
- Arbetar strukturerat och håller hög kvalitet i leverans
- Har en stark förmåga att bygga relationer och skapa förtroende med chefer och kollegor
- Bygger förtroende genom tydlighet, integritet och samarbetsförmåga
Hos oss får du
- Ett tydligt mandat och stort eget ansvar
- Närhet till affären och möjlighet att påverka
- En etablerad och professionell HR-funktion
- Möjlighet till hybridarbete, med förväntan om närvaro i verksamheten
Information och ansökan
Intresserad? Välkommen med din ansökan!
Placering: Valhallavägen 215, Stockholm
Omfattning: Heltid
Vi tar endast emot ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Chef HR & Arbetsplats, Maria Brigola, maria.brigola@lansforsakringar.se
Fackliga kontaktpersoner, vxl 08-562 830 00:
Forena: Liselotte Lilja
SACO: Julia Södergren
Välkommen till LF Stockholm
Vår
vision att bli stockholmarnas mest omtyckta företag är det som driver
utveckling hos oss och vägen dit är genom vårt medarbetarskap och ledarskap.
Medarbetarskapet innebär nyfikenhet på varandra och vi ser fördelar med att vi
alla är olika och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Vi är
självdrivande och öppna för konstant lärande genom att aktivt dela kunskap med
varandra. Vi arbetar med direkt feedback, uppmärksammar när vi gör något bra
och firar framgångar tillsammans.
Så här är det att jobba hos oss
På LF Stockholm har vi en öppen och välkomnande
företagskultur som tar avstamp i våra fyra värdeord:
Driv - För att vi behöver vara handlingskraftiga för att
lyckas.
Samarbete - För att vi skapar störst värde
tillsammans.
Nyfikenhet - För att vi vill utvecklas och
skapa nya möjligheter.
Omtanke - För att vi bryr oss om varandra, våra kunder
och vår omvärld.
Dessa utgör kompassen som vägleder oss i vårt dagliga
arbete och genomsyrar allt vi gör. Från kundmöte och försäljning till
medarbetarsamtal och teamaktivitet. Givetvis önskar vi att du, precis som oss,
känner igen dig i denna beskrivning.
Läs mer om vår
företagskultur, förmåner och hur det är att jobba hos oss här. Ersättning
