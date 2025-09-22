Affärsdriven Category- & productmanager med expertis inom inköp
2025-09-22
När man föreställer sig en trädgård tänker nog de allra flesta på en vidsträckt plats utomhus. Villatomten, en grönskande oas, en rabatt med blommor eller ett trädgårdsland egenodlade grönsaker. Men hos Nelson Garden tycker vi att en trädgård kan skapas var som helst. På lägenhetens lilla balkong, i vardagsrummet, på köksbänken eller till och med i garderoben. Vilken plats som helst där det går att plantera, ge näring och odla ett frö i jord eller vatten, tycker vi är en möjlighet att komma närmare naturen.
Vill du vara med oss och utmana idén om vad som är en trädgård? Vill du bli en del av vårt Caring Hero Team?
Nelson Garden är ett av Nordens största trädgårds- och odlingsföretag. Vår vision är ett friskare samhälle, där odling ger människor glädje och stolthet och bidrar till fler växter och djur omkring oss. Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor. Läs mer på www.nelsongarden.se.
Affärsdriven Category- & productmanager med expertis inom inköp
Vill du spela en nyckelroll i utvecklingen av innovativa och hållbara produkter? Har du en skarp analytisk förmåga, ett affärsdrivet sinne för inköp och god förmåga att sätta dig in i konsumenters behov? Då kan du vara vår nya Category- & productmanager.
Om rollen
Som Category- & product manager har du det övergripande ansvaret för utveckling och förvaltning av våra produkter genom hela deras livscykel - från utvecklingsstadium till lansering och utfasning. Du säkerställer att våra produkter möter marknadens krav på kvalitet, pris och hållbarhet genom strategiskt inköpsarbete i nära samarbete med våra leverantörer och dina kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategiskt och systematiskt arbete och utvärdering av leverantörer, inklusive riskbedömning.
Säkerställa inköp av rätt produkter till rätt pris, kvalitet och tidpunkt.
Säkerställa efterlevnad av lagar och regelverk.
Driva produktutvecklingsprocessen och säkerställa hög kvalitet genom samverkan med interna avdelningar och externa partners.
Optimera och utveckla produktportföljen utifrån marknadstrender och konsumentbehov.
Ansvara för produktkalkylering och uppföljning av produktlönsamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av inköp och leverantörssamarbeten, gärna i en produktutvecklings- eller kategoriroll.
God förståelse för produktutveckling och dess processer.
Förmåga att arbeta strukturerat och ser till att arbetet alltid uppfyller både interna kvalitetskrav och relevanta lagar och regler. Förmåga att förstå och tillämpa regelverk är en viktig tillgång i rollen.
Analytisk förmåga och vana att arbeta med data för strategiska beslut.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i ERP SAP.
Tidigare erfarenhet av projektledning.
Tidigare erfarenheter av arbete inom, eller i nära samarbete med, retail inom branschen.
Produktkunskap inom växter, trädgårdsprodukter, odlingsmedier och växtnäring.
Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt team där du har stor möjlighet att påverka och driva utveckling. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag! Dock senast 15 Oktober. Skicka in din ansökan med CV samt personligt brev om varför du söker tjänsten och varför just du skulle vara rätt person för rollen, till sandra.kjellin@nelsongarden.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-15, Urval sker löpande
Placeringsort: Huvudkontoret i Tingsryd on-site
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid
Vid frågor, kontakta:
Head of category & purchasing
Sandra Kjellinsandra.kjellin@nelsongarden.com
(+46) 072 220 14 51
HR
Kirse Odinkirse.odin@nelsongarden.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: sandra.kjellin@nelsongarden.com Omfattning
