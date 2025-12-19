Affärschef, Lantbruksrådgivning
Vill du ta ett tydligt affärsansvar, leda specialister och göra verklig skillnad för Sveriges lantbrukare?
På Ludvig och Co har vi i över 100 år varit en nära och långsiktig partner till företagare inom jord- och lantbruk. Vår djupa branschkunskap, kombinerad med ett brett erbjudande inom affärsrådgivning, ekonomi, skatt och juridik, gör att vi kan stötta Sveriges i sitt företagande - både nu och framåt.
Nu tar vi nästa steg i vår satsning på lantbruksrådgivning och bygger ett nytt, specialiserat team. Därför söker vi en Affärschef Lantbruksrådgivning som vill vara med och utveckla, bygga och forma denna viktiga affär och skapa tillväxt i en bransch som är avgörande för samhället.
Rollen som Affärschef
Med målet att vara lantbruksföretagarnas självklara partner leder du ett team av seniora specialistrådgivare och med ditt ledarskap bidrar du till att utveckla såväl vår expertis som vårt erbjudande och vår framtida affär. Rollen innebär bland annat;:
• Det övergripande ansvaret för lönsamhet, kundleverans, kvalitét, försäljning, tillväxt, kompetensutveckling, samarbete och rekrytering.
• Du leder medarbetare inom din egen yrkeskompetens och kombinerar ledarrollen med eget kundarbete, där fördelningen kommer anpassas efter kundernas och teamets behov.
• Proaktivt implementera moderna arbetssätt och arbeta med förändringar och förbättring som utvecklar teamet och vårt kunderbjudande.
• Du tillhör Affärsområde Rådgivning och Juridik och ingår tillsammans med övriga Affärschefer i affärsområdets ledningsgrupp.
• Din närmaste chef är Affärsområdeschefen för området Rådgivning och Juridik.
Vi har cirka 90 kontor över hela landet och din placeringsort blir enligt överenskommelse på någon av dessa arbetsplatser.
Utvecklas som ledare på Ludvig och Co
Du är med och skapar den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare med ett ledarskap som utgår från våra ledarbeteenden: Vilja och Våga, Inspirera och Engagera, Lära och Utveckla. Genom återkommande ledarträffar och ledarutbildningar, i en organisation med fokus på ständigt lärande, fortsätter du växa i din roll.
För att lyckas som ledare hos oss:
• Har du erfarenhet av eget kundansvar och försäljning.
• Bidrar med dina egna expertkunskaper inom lantbruksrådgivning och med ditt nätverk och dina erfarenheter
• Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av ledaruppdrag, personalansvar och budgetarbete.
Du passar för rollen om du, precis som vi, tror att samarbete, affärsmässighet och utveckling är tre viktiga hörnstenar för att bygga starka team. Men det viktigaste är inte exakt vad du gjort, utan att du har viljan och potentialen att bli en riktigt bra ledare.
Samt att du brinner för lantbruksfrågor och för att stötta företagare och företagande inom lantbrukssektorn.
