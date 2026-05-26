Affärsanalytiker
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som Affärsanalytiker
Som affärsanalytiker hos SOS Alarm får du en nyckelroll i att forma framtidens samhällsviktiga tjänster. Du arbetar nära verksamheten/affären, ledningen och tvärfunktionella team för att omvandla data, trender och kundinsikter till skarpa analyser och strategiska rekommendationer. Här får du möjlighet att påverka både affärsutveckling och samhällsnytta - varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Agera strategiskt analysstöd till tjänsteområdesägare (produktchefer) och driva analys- och beredningsarbete i komplexa, tvärfunktionella sammanhang.
Driva och ta fram beslutsunderlag, scenarioanalyser och business case för nya och vidareutvecklade tjänster samt bedöma affärsnytta, risker och konsekvenser.
Skapa tydliga och beslutsstödjande analyser som hjälper ledningen att prioritera rätt.
Utvärdera lönsamhet, affärsnytta och effektivitet i utvecklingsinitiativ.
Omsätta marknads- och kundinsikter till affärsbehov och beslutsunderlag.
Bidra till utveckling och paketering av SOS Alarms erbjudanden tillsammans med verksamheten.
Säkerställa att rekommendationer baseras på tydlig affärslogik och fakta.
Visualisera och kommunicera insikter på ett sätt som skapar förståelse och driver förändring.
För att lyckas hos oss
Du trivs i gränslandet mellan analys, strategi och verksamhetsutveckling. Du är trygg i att arbeta datadrivet, van att skapa tydliga beslutsunderlag och har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av affärsanalyser, business case arbete eller strategiska beslutsunderlag.
Förmåga att identifiera trender och omsätta insikter till konkreta rekommendationer.
God analytisk förmåga och trygghet i att arbeta med data.
Vana att kommunicera komplex information på ett tydligt och engagerande sätt.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa, tvärfunktionella och kundnära sammanhang.
Driva analys- och beredningsarbete från behov till beslutsunderlag och rekommendation.
Flera års erfarenhet av affärs- eller tjänsteutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med strategiska vägval eller portföljstyrning.
Kompetens inom marknadsanalys, kundanalys eller trendspaning.
Förmåga att visualisera komplex information på ett pedagogiskt sätt.
Erfarenhet av att arbeta processorienterat med utveckling av affärsmodeller, prisstrategier och produktutveckling.
God förmåga i tal och skrift på svenska är ett krav.
Vi erbjuder dig
Som anställd på SOS Alarm ser vi ditt välmående som ett fokusområde och vi vet att en balans mellan arbetsliv och privatliv är avgörande för ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Därför har du som anställd följande anställningsvillkor och förmåner:
Friskvårdsbidrag 5000 kr
SOS Hälsa - ett hälsoinitiativ där du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och lopp tillsammans med dina kollegor. Syftet är att stärka vår hälsa och samhörighet.
30 dagars semester
Lediga klämdagar och arbetstidsförkortning
Kollektivavtal och tjänstepension enligt ITP
SOS Campus - ett lärandebibliotek för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
Hybridarbete
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan snarast då vi arbetar med löpande urval, dock senast 2026-05-31.
Har du frågor? Kontakta rekryterande Cecilia Karlsson via TeamTailor meddelande funktion. Vi tar inte emot ansökningar över mail.
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
