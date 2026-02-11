Administratörer - Arvidsjaur
2026-02-11
Fortifikationsverket söker tre administratörer till sitt servicecenter i Arvidsjaur. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av avancerad administration, trivs med service och är strukturerad. Arbetsuppgifterna består av administration och telefontjänster med många kontaktytor.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Serviceinriktat arbete i Fortifikationsverkets verksamhet
Servicecenter ansvarar för all telefoni och bemannar Fortifikationsverkets telefonväxel och kommunikationscentral under dagtid. Vi tar emot felanmälningar på alla våra fastigheter och vi är ett stöd i olika administrativa arbetsuppgifter för hela myndigheten.
Arbetsgruppen består idag av 14 administratörer, en verksamhetssamordnare och chef som tillsammans driver verksamheten. Hos oss finns en god teamkänsla där vi stöttar varandra för bästa resultat. Vi samarbetar mycket och har en coachande arbetsmiljö samtidigt som det också ingår självständigt arbete med eget ansvar inom ett eller flera områden.
Vi söker nu tre nya kollegor - två tillsvidaretjänster och ett vikariat på ett år
Som administratör arbetar du främst med telefontjänster och administrativa uppgifter. Du tar emot interna och externa samtal via telefonväxeln samt hanterar felanmälningar av Fortifikationsverkets fastigheter. Du använder även det digitala radiosystemet Rakel och stöttar organisationen med övriga administrativa uppgifter. Eftersom Fortifikationsverket har verksamhet i hela Sverige kan tjänsteresor förekomma.
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet av administrativt arbete. Du har mycket goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och goda kunskaper i engelska. Körkort B och svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av servicearbete i olika former, oavsett bransch. Tidigare arbete med kundkontakt är ett plus, men vi värdesätter även annan serviceerfarenhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra genom ett professionellt och vänligt bemötande. Du är lösningsorienterad, har förmåga att arbeta strukturerat och kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Du samarbetar väl med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat och är stabil även i situationer med högt tempo.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Arvidsjaur. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Larsson 010-44 44 454 eller rekryteringskonsult Rania Svensk 010-44 45 054. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
