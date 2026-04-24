Administratör, vikariat, till Vårdcentralen Fosietorp i Malmö
2026-04-24
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, utveckling och samarbete står i centrum? På Vårdcentralen Fosietorp får du en viktig roll i ett engagerat team med höga ambitioner.
Vårdcentralen Fosietorp är en välfungerande och trevlig hälsovalsenhet med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Hos oss ser vi samarbete som en framgångsfaktor och strävar efter öppenhet i viktiga frågor samt ser kommunikation som ett naturligt arbetsredskap för att arbeta mot samma mål och uppnå dessa. Vårt dagliga arbete präglas av tillitsstyrning, patientfokus och verksamhetsutveckling.
Vårdcentralen har flera specialistmottagningar och vi har barnavårdscentral inhyst i samma lokaler. Vi har cirka 11 500 listade patienter och på barnavårdscentralen finns cirka 750 barn listade. Idag är vi cirka 45 medarbetare inom olika yrken såsom specialistutbildade allmänläkare, ST-läkare och leg läkare, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och medicinsk sekreterare/administratörer. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda alla våra patienter, som representerar olika områden inom allmänmedicin, en trygg och tillgänglig primärvård av hög kvalitet och med ett gott bemötande. Våra lokaler ligger i stadsområde söder i Malmö med goda kollektiva bussförbindelser och nära yttre- och inre ringled om man väljer att ta bilen.
Vi är en akademisk vårdcentral som fungerar som en resurs för andra vårdcentraler när det gäller olika forskningsprojekt. Då det bedrivs en hel del forskning på vårdcentralen håller vi oss kontinuerligt uppdaterade och håller en hög vetenskaplig nivå såväl inom vår medicinska verksamhet som inom området psykisk ohälsa. Vi är stolta över att vara en akademisk vårdcentral samt vår strukturerade satsning på kvalitets- och utvecklingsarbete där vi är med och bygger broar mellan den akademiska världen och primärvården.
Vi söker dig som är administratör/medicinsk sekreterare som vill vara med på vår resa att utveckla vårdcentralen Fosietorp.
I din roll som administratör/medicinsk sekreterare på vår enhet är du en viktig tillgång för verksamheten. Hos oss gör din service skillnad och överträffar patienternas förväntningar. Vi värdesätter dina kunskaper i journalsystem och administration. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat journalskrivning i PMO i mycket begränsad omfattning då vi använder taligenkänning, 1177, remisshantering, tidsbokning samt receptionsarbete. Som medicinsk sekreterare/administratör arbetar du i vårt Callbacksystem. Vi har olika administrativa ansvarsområden vilket ger dig ett varierande och utvecklande arbete och i uppdraget ingår att framöver utveckla och kvalitetssäkra processerna inför kommande införande av digitaliseringen.. Vi värdesätter därför intresse för och goda kunskaper inom IT.
Du arbetar nära de andra yrkeskategorierna på vårdcentralen i en arbetsmiljö som uppskattar nytänkande. Vi vill att du jobbar för att vara delaktig i vår gemensamma verksamhetsutveckling. Kvalifikationer
Du som söker har avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av administrativt arbete och/eller vidareutbildning inom administration. Det är meriterande om du har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) eller 400 p (YH), alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård och goda användarkunskaper inom journalsystemet PMO samt känner till IT-systemen PASiS, Lissy, Filur och SOM ser vi även det som meriterande. Dina språkkunskaper i svenska är mycket goda i såväl tal som skrift och du kan kommunicera väl på engelska.
Vi söker dig som är positiv, strukturerad och noggrann. Du tar ansvar för ditt arbete och har god förmåga att arbeta självständigt. Vidare är det självklart att du har en extra servicekänsla och sätter patienten i fokus samt god förmåga att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har förmåga att se möjligheter i stället för hinder, vi hjälps självklart åt och försöker alltid hitta de bästa lösningarna. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Tjänsten avser ett föräldraledighetsvikariat som sträcker sig över ett år från tillträde.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320582".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
223 81 LUND
Region Skåne, Primärvården
Anna Deregowska, Distriktssköterska och Teamledare 040-623 45 15
