Administratör utbildning, tentamen och betyg - Högskolan Väst, Förvaltningen

Högskolan Väst, Förvaltningen / Administratörsjobb / Trollhättan2021-04-06Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Vi söker en ny medarbetare till vårt team Tentamen och betyg!Avdelningen för studieadministration är en av åtta avdelningar som hör till den centrala förvaltningen vid Högskolan Väst.Avdelningen består av 24 medarbetare som i team ansvarar för antagning, utfärdande av examen, tillgodoräknanden, utbildningsadministration, tentamenssamordning, arbetet med reell kompetens och högskolans studieadministrativa system. Du kommer ingå i vårt team som arbetar med tentamen och betyg.Högskolan är i ständig utveckling och vi på förvaltningen strävar efter att ge ett efterfrågat, relevant och kvalitetssäkrat stöd till vår verksamhet och våra studenter. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla effektiva tydliga processer. Mycket av utvecklingen på högskolan sker tvärfunktionellt och i projektform, ofta i samarbete mellan olika avdelningar på förvaltningen och med institutioner och studenter.ArbetsuppgifterArbetet består av administrativa uppgifter kopplat till examination och betyg. I rollen som administratör kommer du arbeta med att informera och kommunicera med både studenter och andra funktioner internt och externt.Du kommer främst arbeta med att:- Skapa tentamensschema- Samordna salstentamen- Samordna och planera tentamen för studenter med rätt till anpassad tentamen- Utbilda och informera tentamensvakter- Rapportera in betyg- Samordna högskoleprovet- Initiera, driva och delta i verksamhetsutvecklingOm dig som personSom person är du handlingskraftig och har självklart ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du tycker om att befinna dig i en verksamhet som är i ständig utveckling och vill ligga i framkant. Tjänsten förutsätter att du tycker att det är roligt att ha olika arbetsuppgifter, att variera det administrativa och praktiska arbetet med utvecklingsarbete. Det förutsätter också att du självständigt kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter. I rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta både tillsammans med andra och självständigt och tycker om att samverka i olika sammanhang. Mycket av tjänsten bygger på kommunikation med olika grupper, som studenter och kollegor, i olika kontexter. Att du är kommunikativ och har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska och att du gillar att ge stöd och arbeta serviceinriktat är därför också en självklarhet.Vi har på högskolan ett tydligt definierat utvecklingsområde i digitalisering av examination och salstentamen. Det är viktigt att du har ett engagemang kring dessa frågor och gärna erfarenhet av att arbeta med digitalisering. Eftersom utvecklingen ofta sker i projektform har du intresse och erfarenhet av projekt som arbetsform.Precis som vi skrivit ovan så är förvaltningens ambition att jobba tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Högskolans studenter och anställda. På förvaltningen har vi en prestigelös anda som präglas av att vi är ödmjuka, vågar fråga, säga vad vi tycker och lyssnar på varandra. Kort och gott så stöttar vi varandra!KvalifikationerVi söker dig som har:- Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.- En akademisk utbildning på kandidatnivå.- God kommunikativ förmåga i tal och skrift både på svenska och engelska.Vi ser det som meriterande att du har:- Dokumenterad erfarenhet av arbete med digitalisering av verksamhet.- Erfarenhet av att delta i, leda och arbeta i projektform.- Erfarenhet av arbete inom utbildningsverksamhetStor vikt i denna rekrytering kommer att läggas vid personlig lämplighet och social kompetens.ÖvrigtAnsökan sker via vårt rekryteringssystem Varbi.Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.Vi kan komma att använda oss av arbetsprov som en del i vår urvalsprocess.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-06MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27Högskolan Väst, Förvaltningen5674372