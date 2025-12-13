Administratör till utbildningsbranschen!
2025-12-13
Följ med på en resa där du får vara spindeln i nätet för utbildningsverksamheten, i en dynamisk miljö där innovation och stöd står i fokus. Nu söker vi efter dig som gillar ordning & logistik, och som trivs med att hålla ihop det praktiska runtomkring planeringen!
OM TJÄNSTEN
Som Utbildningsadministratör är du en central person i den dagliga driften, med fokus på att effektivisera och stötta utbildningsverksamheten. Du kommer administrera och samordna allt som behövs före, under och efter en utbildningsdag, samt vara det trygga navet både deltagare och kursledare kan vända sig till. Rollen innebär en blandning av rutinuppgifter och mer dynamiska utmaningar, inklusive krisstöd, vilket kräver både noggrannhet och lugn.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på ca. 6 månader, vilket innebär att du blir anställd som uppdragskonsult hos oss på Academic Work på en tidsbegränsad anställning.
Du erbjuds
• Möjligheten att arbeta i en hundvänlig miljö, där du även får möjlighet att ta med egen hund till kontoret.
• En roll med stort ansvar och variation, där du blir en nyckelperson i utbildningsteamet och bidrar till meningsfulla utbildningsupplevelser.
Dina arbetsuppgifter
• Administrera i diverse system, främst de som hanterar utbildningar.
• Hjälpa till med fika vid kurser, inklusive inköp och framdukning.
• Stötta kursledare med diverse uppgifter, såsom presentationsunderlag och material.
• Svara i telefon som första linjens support.
• Ge krisstöd via jourtelefon (under arbetstid).
• Bidra till en smidig och välfungerande utbildningsmiljö.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har B-körkort.
• Har erfarenhet av att arbeta inom hela Office-paketet.
• Har erfarenhet av administrativt arbete.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom utbildningsverksamhet eller kursadministration
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
