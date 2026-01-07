Administratör till Universitetskanslersämbetet
Vi söker en social och serviceinriktad administratör till Universitetskanslersämbetet i Stockholm. Som administratör hos Universitetskanslersämbetet kommer du att ha en nyckelroll i att upprätthålla en effektiv och trivsam kontorsmiljö samt ge administrativt stöd till verksamheten. Du kommer att ansvara för den dagliga driften, hanterar felanmälningar och samordnar tjänster med leverantörer.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Ansvara för den dagliga kontorsdriften och kontorsmiljön, vilket innebär att säkerställa
att lokaler, pentryn, mötesrum och gemensamma ytor är ändamålsenliga och välfungerande,
inklusive att printomater, AV-utrustning och annan kontorsteknik fungerar. I rollen ingår
också posthantering, mottagande av besökare och att vara kontaktperson till den externa
växeltjänsten.
• Hantera felanmälningar och samordna kontorsrelaterade tjänster, genom löpande
kontakt med fastighetsförvaltare, leverantörer och servicepartners samt uppföljning av
åtgärder och leveranser.
• Genomföra inköp av varor och tjänster inom kontors- och verksamhetsområdet, såsom
kontorsmaterial, förbrukningsvaror och viss utrustning, samt följa upp beställningar, avtal
och leveranser i enlighet med gällande regelverk, interna styrdokument och lagen om
offentlig upphandling (LOU).
• Samordna och genomföra personalvårdande aktiviteter och arrangemang, från
planering och administration till praktiskt genomförande av exempelvis jul- och
sommarfirande, konferenser samt bokning av möten och tillhörande fika.
• Ge administrativt stöd till verksamheten genom att ta fram, sammanställa och
administrera underlag till rutiner, beslut och andra verksamhetsrelaterade handlingar. Även
mötesanteckningar, information på intranätet och andra skriftliga uppgifter förekommer.
• Delta aktivt i utvecklingsarbete, bidra till förbättringar av kontorsmiljö, arbetssätt och
rutiner samt dokumentera processer och arbetsmetoder.
• Andra administrativa och praktiska sysslor kan förekomma.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-01 och beräknas pågå till och med 2026-06-30.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig som är mycket serviceinriktad, flexibel, strukturerad och initiativrik. För att trivas och göra ett bra jobb ser vi gärna att du är självgående och har en hög personlig mognad.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-01-11.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
