Administratör till Tillväxtverket
Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Vi söker en Administratör på deltid till Tillväxtverkets reception under sommaren. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär posthantering, sortering inskanning av post, förbereda och hämta rekommenderad post, fakturahantering, bevaka och ansvara för ärendehantering i myndighetens ärendehanteringssystem.
I denna tjänst kan även nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Sköta kalenderbokningar, mötesbokningar samt bokning av rum.
• Planera och samordna
• Hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
• Hantera många kontakter med anställda och allmänhet
• Övrigt administrativt arbete
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på deltid under perioden v.29-v.32 (13/7 till 7/8).
Arbetet utförs på Tillväxtverkets kontor på Västgötagatan 5 i Stockholm. Arbetstiden är förlagd under kontorstid, vardagar mellan 8.30-15.00, med en timmes lunch.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Som person har du en god känsla för service och ett gott bemötande. Du har ett öga för detaljer, ser vad som behöver göras och är anpassningsbar. Att du även är flexibel med en positiv inställning ser vi som en självklarhet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-05-13
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
172 41 SOLNA
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se
9893281