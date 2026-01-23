Administratör till tekniska verksamheten
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-01-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden, fordon & internservice.
Vi söker nu en administratör till enheten för fordon och internservice.
Hos oss på tekniska verksamhetens internservice står du mitt i verksamheten där struktur möter service och smarta förbättringar. Rollen är bred och omväxlande och ger dig möjlighet att kombinera enklare administrativa uppgifter med mer kreativa insatser och egna initiativ.
Ena stunden kan du skriva protokoll eller förbereda en agenda, nästa stund bidra som bollplank i strategiska utvecklingsfrågor eller driva ett mindre projekt. Vi tror på arbetsglädje, tillit och vi gör saker tillsammans. Vi söker dig som är nyfiken på digitalisering och AI och som trivs med att skapa struktur och service i en vardag som aldrig står still.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som administratör på tekniska verksamheten är du navet som håller ihop arbetsvardagen. Du ansvarar bland annat för att samordna utbildningar och inventeringar, du sköter inköp och är kontorssamordnare, du är också ett administrativt stöd för olika administrativa uppgifter. Rollen innebär att du hanterar båtplats- och odlingslottsadministration, tar emot och följer upp synpunkter samt hjälper till med anteckningar vid möten.
Dina arbetsuppgifter består av:
* Samordning och administration: kontorssamordning, mötesanteckningar, samordning av utbildningar för hela verksamheten, hantering av synpunkter samt administration av båtplatser och odlingslotter.
* Service och stöd: inköp, fakturahantering och stöd i administrativa och assisterande uppgifter.
* Digital utveckling: hitta förbättringsmöjligheter och effektiviseringar genom digitalisering av olika arbetssättKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Som lägst gymnasieutbildning, det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning med inriktning administration, projektledning eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
* Tidigare erfarenhet av digitala verktyg som Microsoft 365 och AI-stöd
* Arbetslivserfarenhet inom administration eller ledningsstöd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med enklare digitaliseringsprojekt och har du även arbetat inom offentlig sektor är det ett plus.
Vi söker dig som på ett naturligt sätt bygger och vårdar relationer, och som trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar självständigt, är pålitlig och skapar förtroende i dina möten med andra. Du är kreativ och lösningsorienterad, med förmåga att bidra med nya idéer och perspektiv. Dessutom tycker du om att utveckla och förbättra arbetssätt både för din egen del och tillsammans med andra.
Du är initiativrik och har en stark känsla för både service och kvalitet. Du organiserar ditt arbete på ett strukturerat sätt och kan smidigt växla mellan detaljfokus och helhetsperspektiv. Även i ett högt arbetstempo har du förmågan att skapa ordning och hålla en tydlig riktning framåt.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef tekniska verksamheten
Karolina Miller 010-352 12 41 Jobbnummer
9700141