Administratör till Svenska kyrkan!

Nu söker vi en självgående och strukturerad administratör till S:t Matteus församling i Vasastan. Här får du en bred administrativ roll med ansvar, variation och ett meningsfullt uppdrag.
OM TJÄNSTEN
Enheten med kansli och vaktmästeri fungerar som stödfunktion till församlingens verksamheter, förtroendevalda och till övrig personal. Du blir en del av ett prestigelöst och välkomnande team där dörrarna står öppna.
Dina arbetsuppgifter
Detta är en bred och varierad administrativ roll där vissa uppgifter är dagliga och andra återkommer vecko- eller månadsvis.
• Hantering av bokningar kopplade till dop, vigslar och begravningar
• Hantera telefontider och kansliets öppettider
• Registrera och uppdatera information i kyrkobokföringssystemet
• Hantera Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem
• Sköta inkommande post, diarium och arkiv
• Föra enklare protokoll och göra utskick till möten
• Löpande administrativt stöd till kanslichefen och verksamheterna
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna från förvaltning
• Är van vid att ta samtal och hantera bokningssystem
• Har god systemvana och är snabblärd
• Kan föra enklare protokoll
• Flytande svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kyrkobokföring
Vi lägger stor vikt vid personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Strukturerad och noggrann
• Ansvarstagande och bra på att planera ditt arbete
• Lugn och stabil även när det är mycket att göra
• Flexibel och anpassningsbar
Här passar du som uppskattar ett respektfullt, prestigelöst klimat där man hjälps åt.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Svenska kyrkan och deras verksamhet här! Ersättning
