Administratör till Socialförvaltningen
2025-12-17
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Du kommer att ingå i Avdelningen för Funktionsstöd som förutom chef består av 2 avgiftshandläggare, 2 LSS-handläggare samt Förebyggandeverksamheten i kommunen. Enheten har en härlig sammanhållning och värnar aktivt om varandras arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Med nya Socialtjänstlagen kommer även att det ska vara en lätt tillgänglig socialtjänst. Det betyder bl.a. för oss i Lomma kommun att våra medborgare enkelt ska kunna komma i kontakt med någon som kan ge rätt information i den sociala välfärden som kommunen erbjuder men även att hjälpa den enskilde med att fylla i blanketter, ansökningar, kontakter eller liknande om den enskilde har behov av detta. Vi har en mycket väl fungerande Kontaktcentrum för information men saknar någon som kan vara den personen vid vår besöksdel som vi idag har valt att kalla Lotsen.
Vi söker dig som vill arbeta som administratör främst mot myndighetsenheterna HVO, IFO och LSS. Det innebär det att du bl.a. kommer ta emot besökare, ta hand om posthantering, viss diarieföring och arkivering. Du kommer även ansvara för att hantera beställningar, bokningar och leverantörsfakturor för våra myndighetsutövande enheter. Vidare ingår att ge service och information om socialförvaltningen i övrigt och det förutsätter att du har ett gott samarbete och samverkan med externa och interna parter. Andra administrativa arbetsuppgifter kan även förekomma i dialog med din chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning och har tidigare god kännedom av målgrupperna inom en socialförvaltning. Du behöver även ha tidigare erfarenhet av administrativt arbete så som nämns ovan inom en socialförvaltning. Det är meriterande om du har kunskap kring diarieföring och arkiv.
Som medarbetare hos oss är det viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt och vara ansvarstagande utifrån ditt uppdrag. Du behöver kunna uttrycka dig på ett professionellt sätt med ett gott bemötande, både i tal och skrift samt ha förmåga att strukturera och prioritera i uppdraget. Du behöver vara trygg och förstå att det personliga mötet är viktigt för fortsatt förtroende för förvaltningen i den sökandes position.
Du behöver vara ödmjuk och prestigelös och vara delaktig i utvecklingen på enheten. Om du liksom vi gärna blandar arbetsuppgifternas allvar med humor och skratt på fikapauser och luncher tänker vi att du kommer trivas hos oss.
Personlig lämplighet är av betydande vikt.
Låter det som ett arbete för dig? Vi tillämpar löpande urval så du är välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
Enligt avtal.
Sussanne Blennow, Enhetschef 040 – 641 11 37 Jobbnummer
