Administratör till Sjöfartsverket i Norrköping
2026-03-13
Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Myndigheten verkar för en konkurrenskraftig sjöfart genom deras kärnverksamhet. Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder de tjänster som gör skillnad för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort. Sjöfarten är deras största kund. För att säkerställa effektiv sjötrafik till och från Sveriges drygt 50 hamnar erbjuder myndigheten tjänster som motsvarar tidens krav på effektivitet, säkerhet och miljöhänsyn. Sverige har en lång, varierande kust. Att bidra till ett tryggt fritidsbåtliv för många människor är en del av Sjöfartsverkets uppdrag. Säkra farleder, bra navigationshjälpmedel samt sjö- och flygräddningen är deras viktigaste verktyg. Sjöfartsverket har ca 1200 anställda och bedriver verksamhet runt hela Sverige med huvudsäte i Norrköping. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.
Arbetsgivare: Novare Bemanning
Är du administratör med en god känsla för service? Trivs du i roller där du får hjälpa människor? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en administratör till Sjöfartsverket i Norrköping.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en administratör till Sjöfartsverket i Norrköping.
Som administratör hos myndigheten kommer du bland annat att arbeta med att bemanna verksamhetens kundingångar via telefon och e-post. Du kommer även att ta emot, registrera, initialt bedöma och vid behov vidareförmedla inkommande ärenden till rätt funktion eller specialist baserat på ärendets karaktär och komplexitet.
Rollen innebär även arbetsuppgifter kopplade till felanmälningar, fakturafrågor och förfrågningar.
Till denna rollen söker vi dig som har en god känsla för service. Du har en förmåga att strukturera ditt arbete och kan arbeta flexibelt.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sköta administrativa rutiner
Planera och samordna
Arbeta utifrån fastlagda rutiner
Vara ett operativt stöd för verksamheten
Formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
Hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
Hantera många kontakter med anställda och allmänhet
Göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
Göra kalenderbokningar och mötesbokningar
Utföra reseplanering
Fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
Projektplanering och uppföljning av projekt
Skriva protokoll och andra dokument efter anvisningar om sakinnehåll.
Krav för tjänsten
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Kunna lämna två (2) referenser på ett tidigare liknande uppdrag (inom 5 år).
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av diarieföring
Erfarenhet av administrativt arbete inom sjöfartsbranschen
Erfarenhet och/eller god systemvana inom följande system: Public 360, Easit, Telia Ace, MSw Reportal.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start omgående efter godkänd säkerhetsprövning och pågår i ca 2 år, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos kunden i Norrköping, viss möjlighet till distansarbete finns.
