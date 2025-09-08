Administratör till SDC
2025-09-08
Vill du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar så kan det här vara tjänsten för dig. Vårt arbete karaktäriseras av stora ambitioner, utmärkta leveranser i kombination med våra kunder och partners.
Tjänsten är placerad i Norsborg
Din roll som Administratör
Du arbetar nära filialchef och projektledare med administrativ uppföljning och stöd till verksamheten. Vi söker en serviceinriktad, driven administratör som i huvudsak kommer att ansvara för filialens löpande administration. Du har en viktig roll där du arbetar med varierande arbetsuppgifter och har många kontaktytor. Du ansvarar för administrationen på avdelningarna såsom ekonomi och personaladministration, tidrapportering, viss kontakt med kunder och leverantörer, inköp av kontorsmaterial m.m. enklare fakturering, boka och följa upp utbildningar, boka möten och events. Du kommer även ha en viktig roll i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete på avdelningarna.Publiceringsdatum2025-09-08Bakgrund
Uttrycka sig väl i tal och skrift. Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom bygg- eller installationsbranschen. Har goda kunskaper i MS Office (Word, Excel, Outlook) och erfarenhet av administrativa system. Är noggrann, strukturerad och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med både interna och externa parter. Har en positiv inställning och en vilja att bidra till ett effektivt och välfungerande arbetsflöde.
Meriterande
Erfarenhet av fakturering och hantering av kundreskontra. Erfarenhet av att arbeta i arbetsordersystem gärna Handyman och Navision. Kunskap inom installations- eller byggbranschenDina personliga egenskaper
Den här tjänsten passar dig som är självständig, strukturerad, handlingskraftig och idérik! Du har hög serviceförmåga, är hjälpsam, tar initiativ och ser förbättringsmöjligheter i ett snabbt växande företag samt har känsla för ordning och detaljer. Du är noggrann och har lätt för att samarbeta och kommunicera vilket är viktigt i ditt dagliga arbete.
Anställning
Heltid och tillsvidareanställning på plats på kontoret. Tillträde enligt överenskommelse snarast.
Frågor och ansökan
Rekryteringsprocessen startar omgående och sker löpande så skicka gärna din ansökan så fort som möjligt. Välkommen med din ansökan redan idag!
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Jesper Norgren på 010-475 30 43 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett heltidsjobb.

Assemblin VS AB
(org.nr 556053-6194), https://www.assemblin.se Arbetsplats
Assemblin VS Kontakt
VD
Jesper Norgren
jesper.norgren@sdcsstockholm.se
010 475 30 43
9498392