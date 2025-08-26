Administratör till receptionen i Östersund
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Jämtland är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området omfattar åtta kommuner.
Polisområdet Jämtland är indelat i två lokalpolisområden: Östersund och Jämtland/Härjedalen. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Receptionen är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - och är därav en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i receptionen är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet.
Som administratör i receptionen kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden i receptionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga pass- och identitetskortsansökningar
• Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Utlämning av beslag
• Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad. Det kan också förekomma arbete på annan ort i länet vid enstaka tillfällen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom studier.
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom service och administration liknande receptionsarbete med många externa direktkontakter i form av personliga möten
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• B- Körkort
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Har kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods, RAR och Durtvå
• Har aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Behärskar ytterligare språk som arbetsgivaren bedömer relevant utöver svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
