Administratör till polisens servicekontor - Timanställning
Polismyndigheten - Luleå - Skeppsbro / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Luleå - Skeppsbro i Luleå
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta på timmar i vår reception. Du kommer huvudsakligen från Luleå. Andra orter kan tillfälligt bli aktuella för tjänstgöring med Luleå som utgångspunkt. Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Detta innebär att du anställd vid varje enskilt arbetspass och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid. Du ska kunna arbeta både under terminerna samt under somrar. Det finns goda möjligheter till heltidsarbete som sommarvikarie, och vi ser gärna att du är intresserad av både timanställning under terminerna och heltidsarbete under sommarmånaderna.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Medarbetarna inom polismyndighetens servicekontor är ansiktet utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör inom polisens servicekontor är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet och ett trevligt bemötande.
Som administratör inom polisens servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga såväl ansökningar som utlämningar av pass och nationella ID-kort
Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
Hantera hittegods
Ta emot tillståndshandlingar, inlämnande av vapen, bestridande av P-bot, begäran om allmän handling och utdrag ur belastningsregistret
Kommunikation med interna och externa aktörer, såväl genom fysiska möten som genom olika kommunikationskanaler, exempelvis e-post, telefon och sociala medier
Ytterligare arbetsuppgifter förekommer då inflödet av ärenden varierar i hög grad.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som administratör i receptionen är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska interna utbildningen som inleder de första två veckorna. Utbildningen kan komma att ske på annan ort eller digitalt.
Arbetstiden i receptionen är framförallt förlagd under dagtid, däremot kan det förekomma kvällsarbete samt arbete på veckoslut.Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Aktuell arbetslivserfarenhet inom service liknande receptionsarbete med många externa direktkontakter i form av personliga möten som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
B- körkort
God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
Meriterande
Erfarenhet av anmälningsmottagning inom polismyndigheten
Har aktuell erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Aktuell erfarenhet av att arbete i reception som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Har kunskap/färdighet gällande relevanta polisiära datasystem såsom RES, Durtvå, hittegods, PÄR m.fl
Arbetslivserfarenhet från myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Arbetslivserfarenhet av och/eller kunskap om juridik eller rättsligt arbete.
Behärskar ytterligare språk som arbetsgivaren bedömer relevant utöver svenska och engelska där du kan använda språket i din yrkesutövning
Är polisstuderande
Personliga egenskaper
Som administratör inom receptionen ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetet växlar med stundtals högt arbetstempo så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Det är viktigt att du har ett serviceinriktat, strukturerat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga då du arbetar tätt med dina kollegor. Då arbetet är utåtriktat med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa och sociala förmåga. Som person är du stabil och trygg i dig själv och agerar lugnt och kontrollerat vid stressfulla situationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel på 114 14.
Övrig information
Arbetsort: Luleå eller Boden
Arbetstid: Vardagar 8-16.30, arbete på kvällar och helger kan förekomma
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Om du blir aktuell för anställning har du inte rätt till semesterledighet. Istället kommer du att få semesterersättning utbetald efter det att anställningen avslutats.
Enstaka kortare ledighet med löneavdrag kan beviljas om verksamheten tillåter detta och då enligt överenskommelse med chef.
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Skeppsbrogatan 37 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Luleå - Skeppsbro Jobbnummer
10003934