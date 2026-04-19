Administratör till Östra hemtjänst i Farsta
2026-04-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Välkommen till oss
Farsta kommunala hemtjänst enheter består av tre hemtjänst grupper och en nattpatrull i egen regi. Vi verkställer beslut om hemtjänst och trygghetslarm utifrån socialtjänstlagen. Varje enhet ansvarar över ett geografiskt område och har sin personallokal i anslutning till det. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas av enheterna. Nu söker vi en administratör som vill bidra till enhetens viktiga arbete för de äldre! Rollen utgår från kontoret på Larsbodavägen 40 där du sitter tillsammans med enhetschef, planerare och medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett mångsidigt uppdrag, omväxlande arbetsuppgifter på en utvecklingsinriktad arbetsplats. Arbetet är förlagt dagtid vardagar måndag till fredag.
Välkommen till oss
Farsta kommunala hemtjänstenheter består av tre hemtjänstgrupper och en nattpatrull i egen regi. Vi verkställer beslut om hemtjänst och trygghetslarm utifrån socialtjänstlagen. Varje enhet ansvarar över ett geografiskt område och har sin personallokal i anslutning till det. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas av enheterna. Nu söker vi en administratör som vill bidra till enhetens viktiga arbete för de äldre! Rollen utgår från kontoret på Larsbodavägen 40 där du sitter tillsammans med enhetschef, planerare och medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett mångsidigt uppdrag, omväxlande arbetsuppgifter på en utvecklingsinriktad arbetsplats. Arbetet är förlagt dagtid vardagar måndag till fredag.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling och friskvårdsbidrag. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholm stad https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som administratör får du möjlighet att bidra till att möta framtidens äldreomsorg. I det dagliga arbetet jobbar du tätt tillsammans med enhetschefen, andra administratörer och medarbetarna. Arbetet kräver att du är professionell, självgående, flexibel och serviceminded. Du behöver även ha god samarbetsförmåga och kan hantera tempoväxlingar
Din roll
Som administrativ assistent har du en central och ansvarstagande roll i verksamheten. Du arbetar nära chef och arbetsledning och ansvarar för planering, samordning och administrativa processer. Rollen kräver ett professionellt och välfungerande samarbete med chef i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Självständig schema planering och fördelning av av det dagliga arbetet i planeringssystemet Schemos.
• Planera vid frånvaro och säkerställa det dagliga arbetet. Arbeta och rapportera i lönesystemet Medvind.
• Administrativa uppgifter och dokumentation enligt gällande riktlinjer
• Fakturahantering samt arbete i ekonomisystem, göra inköp och avrop till enheten via Agresso.
• Stöd till verksamhetsledning i operativa och administrativa frågor
• Acceptera/avsluta beställningar gällande hemtjänst samt trygghetslarm och planera för verkställande.
• Hålla i självständiga morgonmöten och bidra till struktur i det dagliga arbetet
• Motivera och stötta arbetsgruppen i det dagliga arbetet
• Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt tillsammans med chef samt implementera nya arbetssätt och mål.
• Ansvarig för uppdatering samt registrering av arbetstelefoner, nyckelhantering för kunder, Smarta lås/passersystem.
Din kompetens och erfarenhet
• Utbildad undersköterska
• Dokumenterad utbildning inom administration
• Dokumenterad erfarenhet av fakturahantering och arbete i ekonomisystem
• Erfarenhet av självständig schemaplanering och personalbemanning
• Genomförd datautbildning eller motsvarande mycket god datorvana
• Ledarskapsutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av planering, samordning och/eller arbetsledning
• Väl insatt i arbete inom politiskt styrd organisation
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Utbildning eller kurser på högskolenivå
Personliga egenskaper (stor vikt läggs vid detta)
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trygg i din yrkesroll. Du har en mycket god samarbetsförmåga och ser samarbetet med chef som en central del av ditt arbete. Du är positiv, engagerad och har förmåga att motivera och skapa delaktighet i arbetsgruppen.
Du arbetar professionellt, lyhört och konstruktivt i dialog med arbetsledning, följer givna riktlinjer och fattade beslut samt bidrar till ett respektfullt och fungerande samarbete. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och bidrar aktivt till ett stabilt och positivt arbetsklimat.Övrig information
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt förmågan att samarbeta väl och bidra till en fungerande och professionell arbetsgrupp.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Storforsplan 36, plan 11, Farsta centrum
123 22 FARSTA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg, Hemtjänst Östra
enhetschef
Magdalena Rassol magdalena.rassol@stockholm.se 08-50818561
9862818