Administratör till Område Personlig assistans
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-12-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Söker du ett jobb där du får ta stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor? Är du noggrann, serviceinriktad och tycker om att skapa struktur? Då är rollen som administratör hos oss något för dig!
Ditt nya jobb
Som administratör är du en viktig del av vår verksamhet.
Du arbetar brett med administrativa uppgifter och har särskilt fokus på fakturahantering samt administrativt stöd till verksamheten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Ta emot, granska och stämma av fakturor mot underlag som exempelvis följesedlar och tidrapporter, samt att vid behov dokumentera och följa upp tveksamheter
- Stötta rekryteringssamordnaren i delar av rekryteringsprocessen
- Utbildad medarbetare i vårt tidrapporteringssystem och ge stöd vid behov
- Ansvara för inköp och beställningar, exempelvis kontorsmaterial
- Övriga arbetsuppgifter
I rollen har du många kontaktytor, både inom organisationen och utanför. Ena stunden samarbetar du med enhetschefer, medarbetare, ekonomer och handläggare, nästa stund har du kontakt med företag och privatpersoner som bedriver personlig assistans i egen regi. Du arbetar nära din administratörskollega och rekryteringssamordnare. Tillsammans skapar ni struktur och underlättar det dagliga arbetet.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom ekonomi/administration eller annan likvärdig YH-utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet från en administrativ roll, gärna inom ett för tjänsten relevant område. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med fakturahantering och/eller har vana av att samverka med myndigheter. Har du dessutom erfarenhet av insatsformen personlig assistans ser vi det som ett stort plus.
Du är trygg i att använda datorn som ett naturligt arbetsverktyg och har goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, Outlook). Du har förmåga att utrycka dig väl på svenska, både skriftligt och muntligt.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en serviceinriktad person som uppskattar det personliga mötet. Du ser samarbete som en nyckel till framgång och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Samtidigt är du självgående och driver dina processer framåt. Du arbetar noggrant, planerar och prioriterar effektivt - och du gillar siffror!
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Som anställd i Jönköpings kommun får du en trygg anställning och förmåner som:
- Friskvårdsbidrag
- Flexibel arbetstid
- Betald semester från första anställningsåret
Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Område Personlig assistans är en del av funktionen Funktionsstöd inom Socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Vi ansvarar för att medborgare med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får ett personligt utformat stöd i vardagen enligt LSS. Vårt mål är att främja personliga förmågor och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.
Vi arbetar teambaserat och har kontor på Kasernen på Asecs-området i Jönköping.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med tillträdesdag i mars 2026 eller enligt överenskommelse. Heltid är norm i Jönköpings kommun och vi erbjuder alltid 100% sysselsättning. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag med möjlighet till flex.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Tänk på att besvara urvalsfrågorna noggrant då de ligger till grund för vårt urvalsarbete.
Tillfällen för intervjuer är planerade till förmiddagen den 14 januari och eftermiddagen den 15 januari.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Alem Hamzic, Områdeschef (Semester t.o.m. 2026-01-06).
E-postadress: mailto:alem.hamzic@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Administratör till Område personlig assistans!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9663826