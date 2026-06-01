Administratör till område Personlig assistans
2026-06-01
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta i en roll där du får ha många kontaktytor och bidra med god service? Är du strukturerad, har ett öga för detaljer och trivs särskilt bra med arbetsuppgifter inom ekonomi? Då kan rollen som administratör hos oss vara helt rätt för dig!
Välkommen till oss
Område Personlig assistans är en del av funktionsstöd inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Vi ansvarar för att medborgare med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får ett personligt utformat stöd i vardagen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt mål är att främja personliga förmågor och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.
Ditt nya jobb
Som administratör blir du en viktig del av vår verksamhet. Du arbetar brett med administrativa uppgifter, med ett särskilt fokus på fakturahantering och att ge administrativt stöd till verksamheten. I rollen arbetar du bland annat med:
Fakturahantering där du tar emot, granskar och stämmer av fakturor mot underlag, exempelvis följesedlar och tidrapporter, samt vid behov dokumenterar och följer upp avvikelser eller oklarheter
Stötta rekryteringssamordnaren i delar av rekryteringsprocessen, exempelvis vid gruppintervjuer
Utbilda medarbetare i vårt tidrapporteringssystem och ge stöd vid behov
Ansvara för inköp och beställningar, exempelvis kontorsmaterial
Hantera övriga administrativa uppgifter vid behov
I rollen har du många kontaktytor, både internt och externt. Du samverkar med och har en nära dialog med områdeschef, enhetschefer, medarbetare och ibland med ekonomer och handläggare. Som administratör har du även kontakt med företag och privatpersoner som bedriver personlig assistans i egen regi.
Du arbetar nära din administratörskollega och rekryteringssamordnare. Tillsammans skapar ni struktur och underlättar det dagliga arbetet inom vårt område!
Din kompetens
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, med en stark känsla för service. Du arbetar självgående men trivs också med att samarbeta och bygga goda relationer. Du känner dig trygg att ta ansvar och driva ditt arbete framåt, och har förmåga att planera och prioritera mellan olika uppgifter på ett sätt som fungerar väl för både dig och verksamheten.
Krav
Gymnasial utbildning inom ekonomi/administration eller YH-utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet från en administrativ roll
God datorvana och mycket goda kunskaper i Officepaketet
Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från en administrativ roll inom ett för tjänsten relevant område, till exempel inom vård- och omsorg eller hälso- och sjukvård
Dokumenterad erfarenhet av fakturahantering
Erfarenhet av samverkan med myndigheter
Erfarenhet av arbete med insatsformen personlig assistans
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Som anställd i Jönköpings kommun får du en trygg anställning och förmåner som:
Friskvårdsbidrag
Flexibel arbetstid
Betald semester från första anställningsåret
Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid med möjlighet till flex.
Vi har kontorsplatser på Kasernen vid Asecs-området i Jönköping.
Intervjuer planeras till 17/6 och 18/6.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig inkomma med ett uppdaterat CV samt bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta områdeschef Alem Hamzic.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Administratör till Område personlig assistans!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
