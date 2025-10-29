Administratör till Mottagningsgruppen
Alla örebroare i kontakt med socialtjänsten ska kunna känna sig trygga i att deras handlingar blir säkert hanterade. Vill du vara med och bidra till detta? Om du är en noggrann och serviceinriktad administratör är det kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Socialtjänsten har ett ständigt inflöde av handlingar: via e-post, fax och post. Det ställer stora krav på oss att hantera handlingarna noggrant och korrekt så att varje ärende har sina handlingar på plats, och här kommer du in i bilden! Du kommer bevaka våra olika ingångar för handlingar, registrera i system och lämna vidare till rätt handläggare inom vår stora organisation så att det dagliga arbetet flyter på som det ska. Du kommer att tillhöra oss på Mottagningsgruppen men serva samtliga delar av socialtjänsten. Arbetet är självständigt men eftersom du delar uppgifter med en kollega kommer ni ha ett nära samarbete för att samordna vem som gör vad. Utöver hantering av handlingar ingår även vissa andra administrativa uppgifter i tjänsten. Arbetstiden är förlagd mellan 8-17 med viss möjlighet att förskjuta din arbetsdag tidigare eller flexa när vårt arbete tillåter det.
Exempel på arbetsuppgifter:
• löpande övervaka socialtjänstens inkorgar
• aktualisera inkommande handlingar, skanna in, registrera i system samt skapa akter
• sammanställa information och svara på enklare yttranden från andra myndigheter
• som sidouppdrag se över rutiner/utveckla och effektivisera
Om arbetsplatsen
Socialnämndens område Individ- och familjeomsorg består av tre delar, varav vår enhet tillhör Råd, Stöd och Mottagning.
Mottagningsgruppen sitter tillsammans med andra inom myndighetsutövning på Ribbingsgatan 1 med närhet till centralstationen i Örebro. Hos oss välkomnas du av två till administratörer, 17 handläggare, två gruppledare och en enhetschef.
Under 2024 har Individ- och familjeomsorgen genomgått en omorganisation och under sommaren 2025 har den nya socialtjänstlagen trätt i kraft. Utifrån de nya förutsättningarna fortsätter vi driva arbetet för att bli en mer lättillgänglig, förebyggande socialtjänst.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att passa som administratör hos oss behöver du vara ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du kommunicerar väl med andra och är lyhörd mot personerna du servar. Du har även ett flexibelt förhållningssätt med förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor och andra samverkansparter samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då tjänsten innebär arbete i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• gymnasieutbildning med inriktning administration/ekonomi alternativt YH-utbildning inom likvärdigt område
• erfarenhet av administrativt arbete
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystem
• erfarenhet från någon form av servicerelaterat yrke
Meriterande:
• erfarenhet från myndighet inom IFO
• erfarenhet av arbete med sekretessbelagda handlingar
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: 8-17 med viss möjlighet till flex när arbetet tillåter
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds anställning kommer kontroll av belastningsregister att ske.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 november.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
