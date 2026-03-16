2026-03-16
Administratör till kund i Älmhult
Är du en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta vid dator och hantera både människor och siffror? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som administratör kommer du att spela en viktig roll i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att hantera administrativa uppgifter kopplade till post- och fraktflöden samt ekonomiska processer. Tjänsten är på heltid, måndag till fredag, 7-16.
Uppdraget är under v.26-31.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa att försändelser packas korrekt och går till rätt kostnadsställe
• Hantera inkommande och utgående post och paket
• Ta emot besökare och hantera enklare receptionstjänster
• Kontrollera och registrera fakturor
• Samarbeta med stora fraktbolag för att säkerställa smidiga leveranser
• Föra in uppgifter i våra system för att kostnader ska hamna rätt
Om dig
Du har god datorvana och erfarenhet av administrativt arbete. Som person är du noggrann, strukturerad och gillar att arbeta med siffror. För att trivas i tjänsten behöver du ha en god kommunikativ förmåga och trivs med att möta människor.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fakturahantering och arbete med frakt/logistik.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start v.26-31. Du får en anställning via Adecco.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Emma Andersson via emma.v.andersson@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Emma V Andersson emma.v.andersson@adecco.se Jobbnummer
9798934